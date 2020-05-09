Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs tespit edildi!

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CNN'in haberine göre, yaklaşık 2 aydır Ivanka Trump ile uzaktan çalışan asistanı Kovid-19'a yakalandı.

Asistanın Kovid-19'un herhangi bir belirtisini göstermediği belirtildi.

Ivanka Trump ile eşi Jared Kushner'ın dün Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı kaydedildi.

11 GİZLİ SERVİS ÇALIŞANI KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Dailymail sitesinin haberine göre, ABD Gizli Servisinin 11 çalışanında Kovid-19 tespit edildi.

Söz konusu 11 çalışanın, ABD Başkanı Trump veya Yardımcısı Mike Pence ile yakın olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Virüs bulaşan 23 Gizli Servis çalışanı da hastalığı atlattı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığına göre, Gizli Servisin Trump ve üst düzey devlet yetkililerini korumakla görevli 60 çalışanı da Kovid-19 salgını nedeniyle karantinaya girdi.