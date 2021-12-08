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Son dakika: Ivana Sert'ten Özcan Deniz'e evlilik yanıtı

Ivana Sert: İnsanlar boşanmak için evlenmiyor!

Önceki gün iş insanı sevgilisi Sezer Dermenci ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülenen Ivana Sert, şarkıcı Özcan Deniz'in, "Kadınlar erkeklerden para koparmak için boşanıyor." şeklindeki açıklamasına yanıt verdi. Ünlü modacı, "Bu açıklama ve bakış açısı çok yanlış. Sevgi ve aşk olması gerekir. İnsanlar mutlu olmak için evleniyor, boşanmak için değil. Maddi bir beklenti, çıkar olmaması lazım evlilikte" dedi

08.12.2021 - 07:53 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Modacı Ivana Sert (42), önceki akşam evlilik hazırlığı yaptığı iş insanı sevgilisi Sezer Dermenci ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bir kuaförden çıkarken görüntülenen Sert, sevgilisiyle basın mensuplarına poz vermeyi ihmal etmedi.

  • "EVLİLİK SÖZLEŞMESİ" SORUSUNA YANIT

    "Siz evlendiğinizde evlilik sözleşmesi yapar mısınız?" sorusuna da yanıt veren Sert, "Bizde her şey açık, önemli olan aşk..." ifadelerini kullandı. Ivana Sert, ardından, "Yavrum sen ne diyorsun?" diyerek, topu sevgilisine attı.

    Sezer Dermenci ise, "Önemli olan aşk, gerisi hikaye..." sözleriyle Sert'e destek çıktı.

  • "VALİZİ TOPLA!"

    Öte yandan ünlü modacı, daha önce sevgilisinin doğum gününü kutlamak için Sarıyer'de bir otel odası tutmuştu.

    Dermenci'ye evde kahvaltı yaparken, "Valizi topla!" diyerek, otele götüren Sert, tarihi bir yapıda kalmayı tercih ettiklerini belirtmişti.

  • "ÇOK ŞÜKÜR, BİRBİRİMİZİ BULDUK"

    Sezer Dermenci'nin sesini çok beğendiğini ve kendisinin profesyonel olarak şarkı söylemediğini ifade eden Ivana Sert, "Çok şükür, birbirimizi bulduk. Mutluyuz." açıklamasını yapmıştı.

  • "NAFAKA" ÇIKIŞI

    Ivana Sert, iş insanı Yurdal Sert ile evliliğini 7 yıl önce bitirmişti. Sert, velayeti kendisinde olan oğlu Ateş'in nafakasının artırılması için dava açmıştı.

    Ivana Sert, eski eşinin ödediği 5 bin TL'lik nafakanın, oğlu Ateş'in eğitim masraflarına yetmediği için yüzde 300 zam yapılmasını isteyerek açtığı davayla ilgili açıklamada bulunmuştu.

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