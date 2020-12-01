Sert, modellik kariyerinin ilk yıllarında aynı evde kaldığı diğer manken kızların kendisini çok kıskandığını söylemişti. Şok bir itirafta bulunan Ivana Sert, "Şampuanıma asit bile koydular. Kokudan hemen anlıyorduk tabii. Böyle şeyler de başıma geldi." demişti.

Ünlü tasarımcı kendisinin ise bu tarz kıskançları olmayan bir kadın olmadığını ifade etti: "Naomi Campbell ve birçok dünyaca ünlü top modelle podyuma çıktım, ancak hiç kimseyi kıskanmadım. Ben çok çalıştım, bu günlere gelene kadar büyük tecrübelerim oldu."