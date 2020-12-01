Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Ivana Sert, balıkçı aradıklarını söyledi. Sevgilisiyle akşam evde balık yapacağını söyleyen Sert, "Her yere baktık ama maalesef bulamadık. Markete gidip oradan alacağız artık" dedi.
Sezer Dermenci ile evleneceklerine dair çıkan haberler hakkında da konuşan eski model, "Böyle bir şey söylemedim. 'Sürprizler olabilir' dedim. Her şey için sürpriz olarak düşündüm. Evlilik olarak düşünmedim" şeklinde konuştu.
Eski manken geçtiğimiz günlerde samimi açıklamalarda bulunmuştu. Sert, "Türkiye ilk geldiğimde bavulum havalimanında kaybolmuştu. Üstümdekilerden başka giyecek kıyafetim kalmamıştı. Hemen Türk arkadaşlarım seferber olup bana yeni kıyafetler almışlardı. Ben ilk geldiğim gün doğru bir yerde olduğumu hissetmiştim" demişti.
Türk milletinin ne kadar iyi olduğunun altını çizen Sert, "Türk insanının sıcaklığı ve yardımseverliğini başka bir ülkede görmedim, dün de bugün de Türkiye'de yaşamaktan mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.
Sert, modellik kariyerinin ilk yıllarında aynı evde kaldığı diğer manken kızların kendisini çok kıskandığını söylemişti. Şok bir itirafta bulunan Ivana Sert, "Şampuanıma asit bile koydular. Kokudan hemen anlıyorduk tabii. Böyle şeyler de başıma geldi." demişti.
Ünlü tasarımcı kendisinin ise bu tarz kıskançları olmayan bir kadın olmadığını ifade etti: "Naomi Campbell ve birçok dünyaca ünlü top modelle podyuma çıktım, ancak hiç kimseyi kıskanmadım. Ben çok çalıştım, bu günlere gelene kadar büyük tecrübelerim oldu."
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