Türk Operasının büyük ustası besteci ve orkestra şefi Okan Demiriş’in 'IV. Murat Operası', 13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali kapsamında, 23 Temmuz’da Haliç Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde İstanbul seyircisiyle buluşuyor...
Dünyadaki ilk kez denize karşı düzenlenen opera festivali olma özelliğini taşıyan 13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali’nde Antalya DOB’nin dev kadrosu; tarihin en görkemli seferlerinden birini gerçekleştiren Sultan IV. Murat’ın hayatını ele alan IV. Murat Operası’nı sergileyecek.
2010 yılında kaybettiğimiz Türk Operasının büyük ustası besteci ve orkestra şefi Okan Demiriş’in "IV. Murat" adlı Operası; Osmanlı tarihinin fetihler dönemini, sarayın gizemli yaşamını ve henüz on bir yaşındayken Osmanlı Padişahı olan IV. Murat’ın yaşam öyküsünü konu alıyor. Eserde “Sultan Murat” rolünü Engin Suna, “Kösem Sultan” rolünü Arzu Yaman, “Sadrazam Topal Recep Paşa” rolünü Umut Tarik Akça canlandıracak. Antalya DOB sanatçılarının sahnede olacağı 3 perdelik eserin dekor tasarımı Özgür Usta’ya, kostüm tasarımı Gazal Erten’e, Işık Tasarımı Mustafa Eski’ye ait.
Librettosu Turan Oflazoğlu’na ait üç perdelik opera, Haldun Özörten, tarafından dekor ve kostümle bütünleşen bir reji anlayışı ile seyirciye sunuluyor.
3 Mayıs 1980 tarihinde, İstanbul’da gerçekleştirilen dünya prömiyerinin ardından yaklaşık 200’e yakın kez kapalı gişe olarak Türk ve uluslararası izleyiciler ile buluşmuş olan "IV. Murat" Operasının Dünya prömiyeri; eserin bestecisi Okan Demiriş yönetiminde ve Cüneyt Gökçer rejisinde AKM’de yapılmış ve ilk başrollerini IV. Murat : Mustafa Iktu; ve Baş Soprano Kösem Sultan: Leyla Demiriş, paylaşmışlardı.
Halkı Opera ile buluşturma özlemiyle eserler yaratan besteci Okan Demiriş, izleyiciyle rahat diyalog kuran yapıtlarıyla ulusal Türk operasının kurulması yolunda kültür tarihimizdeki yerini almıştır. IV. Murat Operası; Türk Opera repertuarının seçkin bir örneği olmasının yanı sıra, Osmanlı tarihinin fetihler dönemini, sarayın gizemli yaşamını ve henüz on bir yaşındayken Osmanlı Padişahı olan IV. Murat’ın yaşam öyküsünün anlatmaktadır.
Festival kapsamındaki eser 23 Temmuz Cumartesi akşamı 21.00’de Haliç Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesinde İstanbul’da başlayacak.
Biletler @biletinial internet sitesi üzerinden satıştadır.
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