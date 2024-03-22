"İTÜ rektörünün Togg'u kaza yaptı, hava yastıkları açılmadı" iddiası

Ataklı yazısında, "Kaza sonucu 'pert olmuş' bir Togg fotoğrafı görünce merakla 'Bu kimin arabasıymış acaba?' diye sordum. Meğer o Togg, İstanbul Teknik Üniversitesi rektörünün aracıymış. Makam şoförü kaza yapmış. Rektör o sırada araçta değilmiş. Şoförün ne kadar kusurlu olduğu konusunda ise bilgi yok. Demek Togg rektörlere de otomobil vermiş. Artık fabrikadan mı alındı yoksa iktidar uygun gördüğü kişilere TOGG mu veriyor bilemiyorum. Ancak kaza yapan otomobilin tekrar yollara çıkması pek mümkün değil. Çünkü başta Togg olmak üzere elektrikli araçların en büyük sorunu bu. Araç kaza yapıp elektrik motoru hasar gördüğünde diğer araçlar gibi tamirhaneye çekilip onarılamıyor. Fabrika arabayı alıyor ve yenisini veriyor, tabii bedelini yeniden alarak. Kısacası rektörün Togg keyfi pek uzun sürmemiş." ifadelerine yer verdi.