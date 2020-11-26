9. dakikada Konyaspor öne geçti. Ceza sahasına yakın bir noktada serbest vuruş için topun başına geçen Hurtado'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
15. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisindeki karambolden topu iyi takip eden Eduok, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0
19. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Miya'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
30. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Daci'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa rakip takımın savunma oyunucusunun eliyle müdahale ettiğine karar veren hakem Ramazan Keleş, penaltı noktasını işaret etti.
31. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Uğur Demirok, topu filelerle buluşturdu: 3-0.
42. dakikada Miya'nın pasında ceza sahası içinde kaleci Yusuf Balcıoğlu ile karşı karşıya kalan Hurtado'nun plase vuruşunda top filelere gitti: 4-0
50. dakikada rakip takımın savunmasının arkasına atılan uzun pasta topu önünde bulan Daci, kaleci Yusuf Balcı ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendirerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-0
79. dakikada Milosevic'in ara pasına hareketlenen Daci'nin ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 6-0
81. dakikada Daci'nin pasında, ceza sahası içinde topla buluşan Hurtado'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 7-0
Karşılaşmayı bu skorla kazanan İttifak Holding Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Ramazan Keleş, Muhammet Yumak, Murat Şener
İttifakHoldingKonyaspor: Ozan Can Oruç, Skubic (Dk. 46 Adil Demirbağ),Ahmet Çalık, Uğur Demirok, Alper Uludağ (Dk. 46 Guilherme),Hurtado, Musa Çağıran (Dk. 76 Abdulsamet Kaya) , Miya (Dk. 57 Ahmet Karademir),Oğuz Kağan Güçtekin, Eduok (Dk. 46 Milosevic),Daci
ManisaFutbolKulübü: Yusuf Balcıoğlu, Ferhat Yazgan, Birkan Yılmaz, Mehmet Güven (Dk. 37 Nizamettin Çalışkan),Erhan Kara (Dk. 46 Bilal Gündoğdu),Yiğit Kerem (Dk. 57 Mustafa Durak),Çağrı Giritlioğlu, Tayyib Kanarya (Dk. 80 Mert Denizli),Volkan Okumak, Mehmet Uysal, Ömer Faruk Çalışkan
Goller: Dk. 9, 42, 81 Hurtado, Dk. 15 Eduok, Dk. 31 Uğur Demirok (penaltıdan),Dk. 50, 79 Daci (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 70 Bilal Gündoğdu (Manisa FK)
Kırmızı kart: Dk. 59 Mehmet Uysal (Manisa FK)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!