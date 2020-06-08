Türkiye'de geçen yıl toplam Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) üretimi 2018'e göre yüzde 18 artarak 1 milyon 81 bin 577 ton oldu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2019 Yılı LPG Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici, dağıtıcı ve işleme lisansı sahiplerince 2019'da yapılan LPG ithalatı, bir önceki yıla göre yüzde 6,1 azalarak 3 milyon 103 bin 979 tona geriledi.
Geçen yıl LPG ithalatı yapılan 20 farklı ülke ve bölge arasından en çok ithalat sırasıyla, Cezayir, ABD, Kazakistan, Norveç ve Rusya'dan gerçekleştirildi.
LPG ihracatı ise geçen yıl önceki yıla kıyasla yüzde 8,9 azalarak 100 bin 225 tona düştü. Söz konusu dönemde 11 farklı ülke ve bölge arasında en çok ihracat yapılan ilk 5 ülke İsviçre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lübnan, Yunanistan ve Mısır oldu.
Rafinerici lisansı sahiplerinin, 2019 yılı toplam LPG üretimi, 2018'e kıyasla yüzde 18 artışla 1 milyon 81 bin 577 tona yükseldi.
- LPG satışı yüzde 13,8 arttı
Dağıtıcı lisansı sahipleri, geçen yıl 728 bin 643 ton tüplü LPG, 94 bin 540 ton dökme LPG, 3 milyon 354 bin 429 ton otogaz olmak üzere toplam 4 milyon 177 bin 612 ton LPG satışı yaptı.
Geçen yıl 2018 yılına kıyasla, tüplü LPG satışı yüzde 30,2 ve dökme LPG satışı yüzde 31,5 azalırken, otogaz satışı yüzde 34,7 arttı. Böylece, toplam LPG satışı yüzde 13,8 yükseldi.
Geçen yıl tüplü LPG yüzde 17,4, dökme LPG yüzde 2,3 ve otogaz yüzde 80,3 pazar payına sahip oldu. Dağıtıcı lisansı sahiplerince geçen yıl 37 bin 990 ton standardize LPG satışı yapıldı.
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