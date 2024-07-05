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        İtfaiye imdatlarını yetişti

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan yangında 6 kişinin imdadına itfaiye yetişti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 21:59 Güncelleme: 05.07.2024 - 21:59
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        İtfaiye imdatlarını yetişti
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde apartman dairesinde yangın çıktı. Yangın çıkan dairedekiler kendilerini dışarı atarken, diğer dairelerde mahsur kalanları ise itfaiye ekipleri kurtardı.

        Yangın, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezindeki Tepebaşı Mahallesi 604’üncü Sokak’ta meydana geldi. Nurullah Çetin'e ait Çahalar Apartmanı’nın 3'üncü katındaki dairede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evde bulunanlar, yangını fark ederek daireyi terk etti.

        112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbara olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, diğer dairelerde mahsur kalan 5’i çocuk 6 kişiyi kurtardı. Yangında yaralanan olmazken, dairede hasar oluştu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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