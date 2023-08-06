İtalyanlar, Fenerbahçe'in Krunic için yaptığı teklifi duyurdu!
Orta saha transferinde ısrarını sürdüren Fenerbahçe, bir süredir Milan forması giyen Rade Krunic'in peşinde. Sarı-lacivertliler, İtalyan devinin yüksek bonservis bedeli konusundaki inadını kırmak isterken İtalyan basını ise Fenerbahçe'nin Krunic için yaptığı teklifi duyurdu. İşte detaylar...
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Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe orta sahasına da takviye yapmak için çalışmalarının sürdürüyor.
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Fenerbahçe’de yönetim, teknik direktör İsmail Kartal’ın da istediği oyunculardan Rade Krunic konusunda ısrarını sürdürmeye devam ediyor.
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TEKLİFİ DUYURDULAR
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Rade Krunic için Milan'a 5 milyon euro, oyuncuya da yıllık 3.5 milyon euroluk bir teklif yaptı.
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29 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'ye transferine sıcak bakarken, Milan ile bonservis bedeli konusunda pazarlıkların sürdüğü belirtildi.
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Haberde, transferin ancak 15 milyon euroluk bir teklifle gerçekleşebileceği belirtilirken, "Bu nedenle, İstanbul takımı önümüzdeki birkaç saat içinde teklifi iyileştirmeye hazırlanıyor." iddiası ileri sürüldü.
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Milan'ın 2019 yılında Empoli'den kadrosuna kattığı Rade Krunic, Milano ekibinde 125 maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
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Milan'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Krunic'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
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RADE KRUNIC KİMDİR?
Rade Krunic, 7 Ekim 1993'te Foca'da doğdu. Profesyonel kariyerine Sutjeska Foca'da başladıktan sonra 2013 yılında Donji Srem'e geçti. 2014 yılında Hellas Verona, bonservisini aldığı Krunic'i aynı yıl Donji Srem'e kiraladı.
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Burada yarım sezon kiralık oynayan Krunic, Ocak 2015'te Sırp ekibi Borac Cacak'a transfer oldu. Krunic, Temmuz 2015'te ise İtalyan takımı Empoli'nin yolunu tuttu. Empoli'de geçen 4 yılın ardından 2019 yılında 8.6 milyon euroya Milan'a transfer oldu.
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Geçtiğimiz yıl lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 34 maça çıkan Krunic, 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Rade Krunic, 29 kez de Bosna Hersek Milli Takımı formasını giydi.