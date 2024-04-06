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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İtalyanlar duyurdu: Nicolo Zaniolo'nun son talibi Napoli! - Galatasaray Haberleri

        İtalyanlar duyurdu: Nicolo Zaniolo'nun son talibi Napoli!

        Galatasaray'ın 5 milyon Euro kiralama bedeli ve yaklaşık 20 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun talipleri artıyor! İtalyan yıldız için konuşulan transfer teklifi bedelleri de her geçen gün artıyor! Fiorentina, Milan, Juventus'tan sonra Atletico Madrid'in istediği İtalyan yıldız için Napoli de devreye girdi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2024 - 09:59 Güncelleme: 06.04.2024 - 09:59
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        • 1

          Galatasaray'ın sezon başında şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.

        • 2

          Aston Villa'nın satın alma opsiyonu maddesini kullanmasının beklenmediği yıldız futbolcuya ülkesinden bir takımın talip olduğu belirtildi.

        • 3

          İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Napoli, Nicolo Zaniolo'yu transfer listesine dahil etti.

        • 4

          Napoli'nin yeni sportif direktörü olmaya hazırlanan Giovanni Manna'nın transfer listesindeki ilk oyuncunun Nicolo Zaniolo olduğu kaydedildi.

        • 5

          Napoli'nin sezon sonunda yıldız futbolcu için resmi adımları atacağı vurgulandı.

        • 6

          Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo için hedeflediği bonservis bedelinin 20 milyon euro civarında olduğu aktarıldı.

        • 7

          Nicolo Zaniolo sezon başında kiralık olarak transfer olduğu Aston Villa'da 33 mücadelede forma şansı bulurken rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

        • 8

          ATLETICO MADRID'IN DE RADARINDA

          Napoli, Zaniolo'nun tek talibi de değil. Kariyerine Türkiye dışında devam etmek isteyen İtalyan yıldıza ülkesinden Fiorentina, Juventus ve Milan ilgi gösteriyordu.

        • 9

          İspanya'da çıkan haberlere göre Zaniolo'ya son olarak Atletico Madrid talip oldu!

        • 10

          Todofichajes'in haberine göre Atletico Madrid, Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Zaniolo için Galatasaray'ın kapsını çaldı.

        • 11

          Atletico'nun İtalyan Sportif Direktörü Andrea Berta'nın transferle bizzat ilgilendiği belirtildi.

        • 12

          Haberde sarı-kırmızılı kulüp ile Madrid ekibi arasında görüşmelerin başladığı aktarıldı.

        • 13

          İspanyol devinin Zaniolo için 18 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve pazarlıkların devam ettiği de gelen haberler arasında.

        • 14

          İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda Aston Villa'dan Galatasaray'a dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

        • 15

          Genoa altyapısında futbola başlayan Nicolo Zaniolo daha sonra Fiorentina altyapısı, Entella altyapısı, Inter altyapısı ve Roma'da oynadı.

        • 16

          Galatasaray, 2022-2023 sezonu devre arasında Nicolo Zaniolo'yu 15 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.

        • 17

          Aston Villa, sezon başında İtalyan yıldızın kiralanması karşılığında Galatasaray'a 5 milyon euro ödedi.

        • 18

          Nicolo Zaniolo'nun bir sonraki kesin transferinden elde edilecek kardan yüzde 20 pay Roma'ya verilecek.

        • 19

          İtalya Milli Takımı'nda 19 mücadelede süre alan Nicolo Zaniolo, 2 gol sevinci yaşadı.

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