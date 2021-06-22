Eşcinsel haklarına yönelik yasa tasarısına Vatikan'dan itiraz

İtalyan Corriere della Sera gazetesinin haberine göre, Vatikan Devletlerarası İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher'ın İtalya'nın Vatikan Büyükelçiliğine gönderdiği diplomatik nota ile kamuoyunda "ddl Zan" olarak da bilinen eşcinsellerin haklarına yönelik yasa tasarısının gözden geçirilmesini istedi.
Vatikan Devletlerarası İlişkiler Sekreterliğinin gönderdiği notada, İtalyan parlamentosunda tartışılan yasa tasarısının 1929 tarihli İtalya-Vatikan ilişkilerini düzenleyen Lateran Anlaşması hükümlerini ihlal ettiği belirtildi.
Vatikan'ın notasında, İtalyan parlamentosunda görüşülen yasa tasarısının, Lateran Anlaşması'nın Katolik Kilisesi'ne garanti ettiği dini özgürlüğü etkileyebileceği kaydedildi.
Kendi ismiyle anılan yasa tasarısını hazırlayan Demokratik Parti milletvekili Alessandro Zan ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yasa tasarısının herhangi bir şekilde dini özgürlükleri kısıtlamadığını savundu.
İtalya'da iç politikayı meşgul eden yasa tasarısına Silvio Berlusconi'nin liderlik ettiği merkez sağdaki Forza Italia ile aşırı sağcı Matteo Salvini’nin liderlik ettiği Lig Partisi de karşı çıkıyor. Lig Partisi, yasa tasarısının "bölücü ve ideolojik" olduğunu savunuyor.
Tasarıya destek veren merkez solun çatı partisi konumundaki Demokratik Parti’nin (PD) lideri Enrico Letta ise Rai radyosuna verdiği demeçte, tasarıda değişiklik yapmaya ve diyaloğa açık olduklarını söyledi.
Rainews24'ün haberinde de Vatikan kaynaklarının, Vatikan'ın müdahalesinin yasayı durdurma değil, kilisenin faaliyetlerinin engellenmemesini sağlayacak şekilde yeniden düzenleme maksadında olduğunu savunduğu belirtildi.
İtalya'da bir kişinin cinsiyeti ve cinsel yönelimine ilişkin ayrımcılık ve şiddeti önleme amacı taşıdığı belirtilen ve buna yönelik suçların cezalarını ağırlaştırmayı öngören yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Kasım 2020'de onaylanmış ve nisan sonunda da parlamentonun üst kanadı Senato'nun komisyonlarında görüşülmeye başlanmıştı. Sağ partilerin, karşı olduğu yasa tasarısının, Senato'daki mevcut sandalye dağılımı sebebiyle onay almasının zor olduğu ifade ediliyor.
İtalyan basınında konuya ilişkin haber ve yorumlarda, Vatikan'ın daha önce "eşi benzeri görülmemiş" şekilde İtalya’da görüşülen bir yasa tasarısına ilişkin diplomatik protestoda bulunduğuna işaret edildi.
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