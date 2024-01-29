İtalyan Kültür'de Tarih Dersleri: 'Dünyanın Sınırları'

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İtalyan Kültür Merkezi ve İtalyan Lisesi işbirliğinde bu yıl Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen Tarih Dersleri serisi, İtalya’da akademik ve bilimsel yayınlarıyla tanınan Laterza yayınevi tarafından hazırlandı. Tarih, hukuk, hümanizm üzerine önemli kitaplardan esinlenen ve İtalya’da yoğun ilgiyle karşılanan konferans dizisi, şimdi de İstanbul’da her yaştan araştırmacı, öğrenci ve tarih meraklılarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Salvatore Schirmo

“Dünyanın Sınırları” başlıklı Tarih Dersleri serisi kapsamında 7 Şubat – 11 Aralık 2024 tarihleri arasında Beyoğlu’nda, tarihi Casa d’Italia binasında yer alan İtalyan Kültür Merkezi’nin Tiyatro Salonu’nda yaz dönemi hariç her ay bir konuşma gerçekleşecek. Mısır’dan Yunan ve Roma dönemlerine, Orta Çağ’dan çağdaş döneme kadar insanların çizdiği sınırların ele alınacağı konuşmalara, Türkiye’den ve İtalya’dan uzman akademisyenler konuk olacak.

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Giuseppe Laterza

Katılımcılara geçmiş olaylar, kişilikler ve medeniyetler konusunda geniş bir perspektif sunmayı hedefleyen seri, tarihi derinlemesine anlama ve günümüz dünyasıyla yeniden bağlantı kurmayı amaçlayan güncel tarihsel analizlere dayanıyor. 2024’te 700.ölüm yıl dönümü olan Marco Polo gibi dünya ve İtalya tarihinde tanınmış figürlere de odaklanılacak seride temel olarak, sınır kavramının tarihsel ve kültürel olarak reddedildiği, farklı ve özgün yolları ele alınacak.

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Toplam sekiz konferansın yer aldığı serinin ilk etkinliği, “Yunanlara Göre Dünyanın Sınırları” başlığıyla 7 Şubat 2024 Çarşamba akşamı saat 19.00’da gerçekleşecek. İtalyan yazar ve oyun yazarı Paolo Di Paolo’nun Tarih Dersleri serisine dair kapsamlı bir sunum gerçekleştireceği etkinlikte akademisyen ve Yunan Antik Çağ tarihçisi Laura Pepe ile birlikte dünyaca ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Laterza yayınevinin sahibi Giuseppe Laterza ve İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Schirmo da konuşmacı olarak yer alacak. Etkinlik, Yunanlara göre dünyanın sınırlarını keşfetmek için Odysseia ile başlayarak edebiyat ekseni üzerinden bir yolculuk sunacak.

Laura Pepe

Tüm konuşmaların ücretsiz olarak ve İtalyanca ve Türkçe simultane tercümeyle gerçekleştirileceği “Dünyanın Sınırları” başlıklı Tarih Dersleri’ne İstanbul İtalyan Kültür Merkezi’nin internet sitesi üzerinden kayıt yaptırılabilir.