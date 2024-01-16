İtalyan kaleci Sirigu, Fatih Karagümrük'te
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, tecrübeli kaleci Salvatore Sirigu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
İtalyan kaleci Salvatore Sirigu, Fatih Karagümrük takımı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fransa 1. Lig ekiplerinden OGC Nice'de forma giyen ve 28 kez İtalya A Milli Takımı'nda oynayan tecrübeli kaleci Salvatore Sirigu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Daha önceden Paris Saint-Germain, Sevilla, Napoli, Fiorentina, Osasuna, Genoa, Torino ve Palermo takımlarının da formalarını başarıyla terleten Sirigu'ya Karagümrük'e hoş geldin der, başarılar dileriz."