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Haberler Futbol İtalya

İtalyan basını: Inzaghi, Hakan Çalhanoğlu'nu kazanmalı

Bu yaz başında Milan'dan ayrılarak ezeli rakibi Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, beklentilerin altında kaldı. İtalyan basını, Simone Inzaghi'nin milli futbolcuyu kazanması gerektiğini vurguladı

05.10.2021 - 11:58 | Güncelleme: ABONE OL
İtalyan basını: Inzaghi, Hakan Çalhanoğlu'nu kazanmalı

Hakan Çalhanoğlu, yeni takımı Inter ile sezona iyi bir başlangıç yaptı. Yıldız futbolcu, Genoa maçında 1 gol, 1 asiste imza attı.

Daha sonra performansında düşüş yaşayan Çalhanoğlu için İtalyan basını “Inzaghi Hakan'ı kazanmalı“ yorumları yaptı.

Hakan'ın son dönemlerde duraklama içinde olduğu vurgulanan haberlerde tekniği yüksek oyuncunun hangi nedenlerden dolayı beklenen performansı sergileyemediğinin bir soru işareti olduğunun altı çizildi.

TAKASTA KULLANILABİLİR

Teknik direktör Simone Inzaghi'nin milli futbolcuyu takımda görmek istediği belirtilen haberlerde, İtalyan çalıştırıcının bir süre daha Hakan için umutlu olduğunu ancak bekleneni verememesi halinde kulüpten Ocak ayında yeni bir oyuncu transferi isteyeceği yazıldı.

Inter'in ekonomik sıkıntılar çekmesi nedeniyle Atalanta kulübünden Matteo Pessina ile bir takasın da söz konusu olabileceği iddia edildi.

Ancak haberlerde Inzaghi'nin Hakan'ı kazanabileceği ve İnter’e bu sezon büyük katkı sağlayabileceği görüşüne yer verildi.

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