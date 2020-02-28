28 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İdlib'de son günlerde yaşananları kınadığını belirterek, "Esed rejimi ve destekçilerinin düzenlediği saldırılar, terörle mücadeleye yönelik değil bu aynı zamanda insani bir skandal." dedi.
Napoli kentinde düzenlenen "35. İtalya-Fransa Hükümetlerarası Zirve"nin ardından İtalya Başbakanı Conte ile Macron ortak basın toplantısı düzenledi.
Ev sahibi Başbakan Conte, bu zirveyle iki ülke arasındaki sorunların giderilmesi gerektiği konusunda fikir birliği oluştuğunu söyledi.
"Fransa ve İtalya, AB'yi güçlendirmek için beraber çalışmak istiyor." diyen Conte, ekonomi, iklim değişikliği ve göç gibi konularda Fransa ile çalışmanın önemli olduğunu ifade etti.
Conte, İtalya ile Fransa arasında 86 milyar avroluk ticaret hacmi bulunduğuna dikkati çekerek, iki ülke ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olduğunu vurguladı.
Libya konusunda, Berlin sürecinin esas alınması gerektiğinin altını çizen Conte, bu konuda yapılan çalışmaların hızlanması gerektiğini kaydetti.
Conte, Libya'da barışın sağlanması gerektiğine işaret ederek, Suriye'de de askeri çözümle bir sonuca varılamayacağını söyledi.
İtalya hükümetin "büyük bir sorumlulukla" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiğine değinen Conte, "Sınırların kapatılması, geri dönüşü olmayan ekonomik ve uygulanamaz hasar olacaktır." dedi.
"BMGK BU KONUDA SORUMLULUĞUNU ALMALI"
Konuk lider Macron ise Libya konusunda İtalya ile yakın çalıştıklarını ve Fransa-İtalya arasındaki askeri iş birliğinin güçleneceğini ifade etti.
Suriye ve özellikle İdlib'de son günlerde yaşananları kınadığını vurgulayan Macron, şöyle devam etti:
"Esad rejimi ve destekçilerinin düzenlediği saldırılar, terörle mücadeleye yönelik değil bu aynı zamanda insani bir skandal. Sağlık merkezlerinin yıkılması, uluslararası insani hukukun ihlal edilmesi ve sivillere yönelik saldırılar kabul edilemez. BMGK bu konuda sorumluluğunu almalı."
Macron, yeni tip koronavirüs ile mücadele eden İtalya ile dayanışma içerisinde olduğunu vurgulayarak, "Koronavirüs sorunu ancak uluslararası ve Avrupa düzeyinde bir koordinasyonla çözülebilir." dedi.
Fransa'da virüs salgınını yönetmek için kriz masası oluşturulduğunu açıklayan Macron, uzmanlara göre virüsle mücadele etmek için sınırları kapatmanın etkili bir yöntem olmadığını belirtti.
Macron, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) bu yönde bir görüşü bulunduğunu, bu nedenle sınırları kapatmayacaklarını kaydetti.
Basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında eğitim, savunma ve ekonomi alanında bazı anlaşmalar imzalandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!