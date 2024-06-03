Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor İtalya - Türkiye maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? İtalya Türkiye milli maçı hangi kanalda?

        İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya Türkiye milli maçı hangi kanalda?

        İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında İtalya'ya konuk olacak. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında turnuvadaki ilk maçına 18 Haziran'da çıkacak olan ay-yıldızlı ekibimiz, bu seneni ilk galibiyetini İtalya karşısında almaya çalışacak. Sporseverler şimdiden "İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.06.2024 - 15:23 Güncelleme: 03.06.2024 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 maçları öncesi İtalya ile hazırlık maçına çıkacak. Zorlu rakibi karşısında galibiyet arayacak olan ay-yıldızlı ekibimiz tarihindeki 625. müsabakaya çıkacak. Peki, İtalya - Türkiye maçı ne zaman , saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        • 2

          İTALYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

          A Milli Futbol Takımı, yarın özel müsabakada karşılaşacağı rakibi İtalya ile tarihindeki 16. maçına çıkacak. Ay-yıldızı ekip, güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek.

          İtalya - Türkiye maçı saat 22.00'da başlayacak ve mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

        • 3

          15 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

          A Milli Futbol Takımı, yarın özel müsabakada karşılaşacağı rakibi İtalya ile tarihindeki 16. maçına çıkacak.

          Ay-yıldızı ekip, güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek.

          Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Kalesinde 29 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.​​​​​​

        • 4

          SON MAÇ KONYA'DA

          İki ülke A milli futbol takımları, son kez iki yıl önce Konya'da karşı karşıya geldi.

          İtalya, ilk yarısını da 2-1 önde kapattığı mücadeleyi 3-2 kazandı. Milli takımın golleri Cengiz Ünder ve Serdar Dursun'dan geldi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Jose Mourinho soruları yanıtlıyor
        Jose Mourinho soruları yanıtlıyor
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı
        Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        İkinci elde buruk bayram
        İkinci elde buruk bayram
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Habertürk Anasayfa