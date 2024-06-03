İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya Türkiye milli maçı hangi kanalda?
İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında İtalya'ya konuk olacak. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında turnuvadaki ilk maçına 18 Haziran'da çıkacak olan ay-yıldızlı ekibimiz, bu seneni ilk galibiyetini İtalya karşısında almaya çalışacak. Sporseverler şimdiden "İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, konuya dair detaylar...
- 1
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 maçları öncesi İtalya ile hazırlık maçına çıkacak. Zorlu rakibi karşısında galibiyet arayacak olan ay-yıldızlı ekibimiz tarihindeki 625. müsabakaya çıkacak. Peki, İtalya - Türkiye maçı ne zaman , saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
- 2
İTALYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımı, yarın özel müsabakada karşılaşacağı rakibi İtalya ile tarihindeki 16. maçına çıkacak. Ay-yıldızı ekip, güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek.
İtalya - Türkiye maçı saat 22.00'da başlayacak ve mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
- 3
15 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER
A Milli Futbol Takımı, yarın özel müsabakada karşılaşacağı rakibi İtalya ile tarihindeki 16. maçına çıkacak.
Ay-yıldızı ekip, güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek.
Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Kalesinde 29 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.
- 4
SON MAÇ KONYA'DA
İki ülke A milli futbol takımları, son kez iki yıl önce Konya'da karşı karşıya geldi.
İtalya, ilk yarısını da 2-1 önde kapattığı mücadeleyi 3-2 kazandı. Milli takımın golleri Cengiz Ünder ve Serdar Dursun'dan geldi.