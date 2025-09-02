Habertürk
        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya Serie A Ligi'nde 2. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        İtalya Serie A Ligi'nde 2. haftanın sonuçları

        İtalya Serie A Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 2. hafta heyecanı tamamlandı. Napoli, Milan ve Juventus haftayı galibiyet ile tamamladı. Inter ise puan kaybı yaşayan taraf oldu. İşte İtalya Serie A Ligi'nde 2. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 10:30 Güncelleme: 02.09.2025 - 10:30
        İtalya Serie A Ligi'nde 2. haftanın sonuçları
        İtalya Serie A Ligi'nin 2. hafta kapanışı Lazio-Verona maçı ile oldu.

        Lazio, zorlu mücadelede rakibi Verona'yı 4-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

        Inter, ligin bu haftasında Udinese'yi ağırladığı maçtan puansız ayrıldı. Inter'i 2-1 mağlup eden Udinese puanını 4'e yükseltirken Inter ise haftayı 3 puan ile noktaladı.

        Napoli evindeki karşılaşmada, rakibi Cagliari kulübünü 1-0 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 6'ya yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Cagliari ise 1 puanda kaldı.

        Juventus, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Genoa takımını 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve 6 puana yükseldi. Puansız ayrılan ev sahibi takım Genoa ise 1 puanda kaldı.

        Milan, Lecce'yi 2-0 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Milan bu mücadeleden sonra toplam puanını 3 yaparken Lecce ise 1 puanda kaldı.

        Cremonese evinde konuk ettiği Sassuolo'nu 3-2 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

        Ligin 2. haftasında Bologna ile Como karşılaştı. Bologna rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

        Parma, evindeki mücadelede rakibi Atalanta ile 1-1 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

        Roma, deplasmanda Pisa 'i 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Torino, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Fiorentina ile başa baş bir mücadele sergileyerek 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 2. Haftanın Sonuçları
        29.08.2025 19:30
        Cremonese
        3
        Sassuolo
        2
        İY(2-0)
        29.08.2025 21:45
        Lecce
        0
        Milan
        2
        İY(0-0)
        30.08.2025 19:30
        Bologna
        1
        Como
        0
        İY(0-0)
        30.08.2025 19:30
        Parma
        1
        Atalanta
        1
        İY(0-0)
        30.08.2025 21:45
        Napoli
        1
        Cagliari
        0
        İY(0-0)
        30.08.2025 21:45
        Pisa
        0
        Roma
        1
        İY(0-0)
        31.08.2025 19:30
        Genoa
        0
        Juventus
        1
        İY(0-0)
        31.08.2025 19:30
        Torino
        0
        Fiorentina
        0
        İY(0-0)
        31.08.2025 21:45
        Inter
        1
        Udinese
        2
        İY(1-2)
        31.08.2025 21:45
        Lazio
        4
        Hellas Verona
        0
        İY(3-0)

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 2. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Juventus
        		2 2 0 0 6 3
        2
        Napoli
        		2 2 0 0 6 3
        3
        Cremonese
        		2 2 0 0 6 2
        4
        Roma
        		2 2 0 0 6 2
        5
        Udinese
        		2 1 1 0 4 1
        6
        Inter
        		2 1 0 1 3 4
        7
        Lazio
        		2 1 0 1 3 2
        8
        Milan
        		2 1 0 1 3 1
        9
        Como
        		2 1 0 1 3 1
        10
        Bologna
        		2 1 0 1 3 0
        11
        Atalanta
        		2 0 2 0 2 0
        12
        Fiorentina
        		2 0 2 0 2 0
        13
        Cagliari
        		2 0 1 1 1 -1
        14
        Pisa
        		2 0 1 1 1 -1
        15
        Genoa
        		2 0 1 1 1 -1
        16
        Parma
        		2 0 1 1 1 -2
        17
        Lecce
        		2 0 1 1 1 -2
        18
        Hellas Verona
        		2 0 1 1 1 -4
        19
        Torino
        		2 0 1 1 1 -5
        20
        Sassuolo
        		2 0 0 2 0 -3

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 3. Hafta Maçları
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
