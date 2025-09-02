İtalya Serie A Ligi'nde 2. haftanın sonuçları

İtalya Serie A Ligi'nin 2. hafta kapanışı Lazio-Verona maçı ile oldu.

Lazio, zorlu mücadelede rakibi Verona'yı 4-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

REKLAM advertisement1

Inter, ligin bu haftasında Udinese'yi ağırladığı maçtan puansız ayrıldı. Inter'i 2-1 mağlup eden Udinese puanını 4'e yükseltirken Inter ise haftayı 3 puan ile noktaladı.

Napoli evindeki karşılaşmada, rakibi Cagliari kulübünü 1-0 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 6'ya yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Cagliari ise 1 puanda kaldı.

Juventus, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Genoa takımını 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve 6 puana yükseldi. Puansız ayrılan ev sahibi takım Genoa ise 1 puanda kaldı.

Milan, Lecce'yi 2-0 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Milan bu mücadeleden sonra toplam puanını 3 yaparken Lecce ise 1 puanda kaldı.

Cremonese evinde konuk ettiği Sassuolo'nu 3-2 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

Ligin 2. haftasında Bologna ile Como karşılaştı. Bologna rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.