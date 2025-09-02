İtalya Serie A Ligi'nde 2. haftanın sonuçları
İtalya Serie A Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 2. hafta heyecanı tamamlandı. Napoli, Milan ve Juventus haftayı galibiyet ile tamamladı. Inter ise puan kaybı yaşayan taraf oldu. İşte İtalya Serie A Ligi'nde 2. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...
İtalya Serie A Ligi'nin 2. hafta kapanışı Lazio-Verona maçı ile oldu.
Lazio, zorlu mücadelede rakibi Verona'yı 4-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.
Inter, ligin bu haftasında Udinese'yi ağırladığı maçtan puansız ayrıldı. Inter'i 2-1 mağlup eden Udinese puanını 4'e yükseltirken Inter ise haftayı 3 puan ile noktaladı.
Napoli evindeki karşılaşmada, rakibi Cagliari kulübünü 1-0 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 6'ya yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Cagliari ise 1 puanda kaldı.
Juventus, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Genoa takımını 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve 6 puana yükseldi. Puansız ayrılan ev sahibi takım Genoa ise 1 puanda kaldı.
Milan, Lecce'yi 2-0 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Milan bu mücadeleden sonra toplam puanını 3 yaparken Lecce ise 1 puanda kaldı.
Cremonese evinde konuk ettiği Sassuolo'nu 3-2 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.
Ligin 2. haftasında Bologna ile Como karşılaştı. Bologna rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Parma, evindeki mücadelede rakibi Atalanta ile 1-1 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.
Roma, deplasmanda Pisa 'i 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.
Torino, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Fiorentina ile başa baş bir mücadele sergileyerek 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.