İtalya Serie A Inter- Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Serie A'da 5. hafta Milano derbisine sahne oluyor. Ligdeki 4 maçında 2 galibiyet 2 beraberlik alan Inter 8 puanla 4. sırada yer alıyor. Öte yandan lige kötü başlangıç yapan Milan ilk 3 maçında kazanamazken, son karşılaşmasında Venezia'ya karşı 3 puanla tanıştı. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Inter- Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 5. hafta maçında İnter ile Milan kozlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Manchester City deplasmanında 0-0 berabere kalan Inter, gözümü derbiye çevirdi. Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun oynayıp oynamayacağı ise konuşulan konular arasında. Öte yandan Milan Şampiyonlar Ligi maçında Liverpool'u ağırladı ve sahadan 1-3 mağlüp ayrıldı. Peki, Inter- Mİlan maçı ne zaman ve hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu forma giyecek mi? İşte, detaylar...
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INTER- MİLAN MAÇI NE ZAMAN?
Inter- Milan maçı 22 Eylül Pazar günü 21.45'te oynanacak.
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INTER- MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Guiseppa Meazza/ San Siro'da oynanacak Milano derbisi S Sport Plus'dan naklen yayınlanacak.
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HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter'ın vazgeçilmez oyuncusu konumunda olan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu Milano derbisinde forma giyecek.
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INTER MUHTEMEL 11
Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Hakan, Zielinski, Augusto, Thuram, Taremi
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MİLAN MUHTEMEL 11
Maignan, Calabria, Tomori, Pavlovic, Hernandez, Fofana, Loftus Cheek, Pulusic, Reijnders, Leao, Morata
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