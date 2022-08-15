İtalya'nın en uzun nehri olan Po Nehri'nin kuruması, tarlalarını sulamak için nehri kullanan birçok çiftçiye milyarlarca euroluk zarara neden oldu. Yetkililer, durumun daha kötüye gitmesini engellemek için Garda Gölü'nden yerel nehirlere daha çok su akmasına izin vermişti.