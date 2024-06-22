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        Haberler Dünya İtalya'nın Capri Adası'na su şebekesi arızalanınca turistlerin girişi durduruldu | Dış Haberler

        İtalya'nın Capri Adası'na su şebekesi arızalanınca turistlerin girişi durduruldu

        İtalya'nın turistik adalarından Capri'ye turistlerin girişleri, su şebekesinin arızalanması üzerine tedbiren durduruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 14:35 Güncelleme: 22.06.2024 - 14:35
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        Su şebekesi arızalandı, adaya girişler durdu
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        İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Napoli Körfezi'nde dik yamaçlı sahilleriyle dikkati çeken gözde turizm noktalarından Capri Adası'nda, içme suyu şebekesi arızalandı.

        Arıza sebebiyle Capri Adası Belediye Başkanı Paolo Falco, acil bir talimatname çıkartarak adaya turist girişlerini durdurdu. Adaya sadece Capri'de ikamet edenlerin girmesine izin verilirken, halihazırda yeni gelmiş olanlardan ana karaya dönmeleri istendi. Adaya doğru yola çıkan turistleri taşıyan feribotlara da telsizlerden çıkış limanlarına dönmeleri talimatı verildi.

        Falco basına yaptığı açıklamada, turizm sezonunda her gün çok sayıda turist ağırladıklarına dikkati çekerek, ana unsurlar olmadan temel hizmetlerin garanti edilmesinin imkansız hale geldiğini belirtti.

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        Paolo Falco, "Adada sağlık ve hijyen durumu patlamak üzere. Buna karşı önlemlerimizi aldık. Kriz masasını devreye soktuk ve kısıtlayıcı talimatname çıkardık. Anacapri Belediye Başkanı, Valilik ve ilgili tüm kurumlarla beraber çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Adaya su sağlayan şebekeden sorumlu Gori şirketinin de arızayı gidermek ve şebekenin yeniden işlemesini sağlamak için çalıştığı basında yer aldı.

        Adanın büyük bölümüne su verilebildiği, su kesintisi yaşayanların çoğunun da depolarındaki suyu kullandığı kaydedildi.

        İtalya'nın gözde turistik destinasyonlarından 10,4 kilometrekarelik yüz ölçümlü ve yaklaşık 14 bin nüfuslu Capri Adası, yaz turizm sezonu boyunca her gün binlerce turist ağırlıyor. Capri Adası aynı zamanda yat turizmi açısından da ülkede rağbet gören destinasyonlardan biri olarak öne çıkıyor.

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