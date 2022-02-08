İtalya: NATO'nun açık kapı ilkesinden vazgeçmeyeceğiz

Di Maio ile Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, Ukrayna-Rusya krizine ilişkin parlamentonun dışişleri ve savunma ortak komisyonunda parlamenterlere bilgi verdi.
İtalya'nın Kırım'ın ilhakını tanımadığını ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduğunu vurgulayan Di Maio, "NATO, 'açık kapı' ilkesinden ve 2008 Bükreş Zirvesi'nde Ukrayna ve Gürcistan’ın gelecekte ittifaka girmesine yönelik aldığı taahhütlerden kesinlikle vazgeçemez ancak bunun Moskova için kırmızı çizgi olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan Kiev’in NATO standartlarına yaklaşmak için uygulamak zorunda olduğu reformları tamamlamış değil." ifadelerini kullandı.
"SÜRDÜRÜLEBİLİR ÖNLEMLER PAKETİ"
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma ihtimaline yönelik Avrupa Birliği’nde (AB) bazı çalışmalar olduğundan söz eden Di Maio, "Sürdürülebilir, kademeli ve orantılı önlemler paketini tanımlamak için ortaklarımızla sıkı etkileşim içindeyiz. Avrupa'da, böyle bir saldırının yol açacağı yüksek maliyetleri ve sonuçları Moskova’ya bildirmede etkinlik ve sağlamlığa dayanan farklı nitelik ve yoğunluktaki olası yaptırımlar sistemi üzerinde çalışıyoruz." dedi.
İtalyan bakan, Moskova’nın Avrupa genelinde arz akışını sağlamak için vazgeçilmez olmaya devam ettiğini de kaydetti.
RUS DONANMASI SİCİLYA KANALINDAN GEÇİYOR
Di Maio ayrıca, Rus donanma birliklerinin bugünlerde Sicilya kanalı olarak anılan Akdeniz'in İtalya, Tunus ve Malta arasındaki bölümünden geçiş yaptığını ve bu geçişi yakından takip ettiklerini söyledi.
Bakan Di Maio, Türkiye'nin krizde ara buluculuk teklifine ilişkin ise "Türkiye'nin Rusya ile tarihi bağları var. Türk Büyükelçi, Ukrayna’da gözlem heyetine başkanlık ediyor. Onlar, İstanbul’da üçlü bir görüşme yapılabileceğini öneriyorlar ama bu krizi çözebilecek asıl yer, AB'dir." şeklinde konuştu.
Di Maio, başka aktörleri memnuniyetle karşılayacaklarını ancak kendisinin bu konuyu Fransa ve AB’nin ele almasını umduğunu ifade etti.
Savunma Bakanı Guerini de İtalyan hükümeti ve müttefiklerin izlediği ana yolun diyalogda ısrar etmek olduğunu belirterek, "Ancak aynı zamanda Rusya’ya açık bir mesaj iletme kararlılığını paylaşıyoruz. Kiev'e yönelik herhangi bir saldırganlığın ciddi sonuçları olur." diye konuştu.
Guerini, gerilimi düşürmek için çalışmaları gerektiğini dile getirdi.
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