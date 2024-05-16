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        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya Kupası'nda zafer Juventus'un! - Futbol Haberleri

        İtalya Kupası'nda zafer Juventus'un!

        İtalya Kupası finalinde Juventus, Atalanta'yı 1-0 mağlup ederek 15. kez kupayı müzesine götürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 00:15 Güncelleme: 16.05.2024 - 00:15
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        İtalya Kupası'nda zafer Juventus'un!
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        İtalya Kupası finalinde Massimiliano Allegri'nin ekibi Juventus, Gian Piero Gasperini'nin yönetimindeki Atalanta'yı 1-0 mağlup ederek 15. kez kupayı müzesine götürdü.

        Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Juventus'un tek golünü 4. dakikada Dusan Vlahovic kaydederken, Sırp golcünün 74. dakikada bulduğu bir diğer gol ofsayt sebebiyle VAR'dan döndü.

        İtalya Kupası'nı 15. kez kazanan Juventus'ta forma giyen milli oyuncumuz Kenan Yıldız, 69. dakikada oyuna dahil oldu.

        Ayrıca Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, maçın uzatma anlarında kırmızı kart gördü.

        2016'da bu yana Atalanta'yı çalıştıran teknik direktör Gian Piero Gasperini, yine kupa sevinci yaşayamadı.

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