Euro 2020'de heyecan git gide yükseliyor. 12 ülkede gerçekleştirilecek şampiyonada İtalya ve İsviçre kupanın 6. gününde ve A grubunda günün kapanış maçında karşıya karşıya gelecek. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği maçla ilgili ayrıntılar...

İTALYA İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 A Grubu 4. maçında İtalya ve İsviçre 16 Haziran Çarşamba günü saat 22:00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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