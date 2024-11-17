Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor İtalya- Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya- Fransa maçı muhtemel 11, Mbappe oynayacak mı?

        İtalya- Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Uluslar Ligi 6. maçında İtalya, Fransa'yı konuk ediyor. Grupta oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan ve 1 beraberliği olan İtalya, 13 puanla lider konumda bulunuyor. Öte yandan Fransa 10 puanla grupta 2. sırada yer alıyor. Futbolseverler maçın detaylarını ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Peki, Portekiz- Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.11.2024 - 12:25 Güncelleme: 17.11.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan İtalya- Fransa karşılaşmasıyla devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya'ya yarı finalde kaybeden Fransa, Uluslar Ligi'ni kazanmak istiyor. İtalya ise EURO 2024'te beklentilerin uzağında kalırken Uluslar Ligi'ne odaklandı. İtalya- Fransa maçının detayları belli oldu. Peki, İtalya- Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair ayrıntılar...

        • 2

          İTALYA- FRANSA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

          İtalya- Fransa maçı 17 Kasım Pazar (BUGÜN) 22.45'te oynanacak.

          Heyecanla beklenen mücadele dijital platform EXXEN'den naklen yayınlanacak.

        • 3

          İTALYA MUHTEMEL 11

          Donnarumma, Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni, Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Dimarco, Barella, Retegui

        • 4

          FRANSA MUHTEMEL 11

          Maignan, Kounde, Konate, Upamecano, Hernandez, Kante, Camavinga, Olise, Zaire Emery, Barcola, Kolo Muani

        • 5

          MBAPPE KADRO DIŞI!

          Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Kylian Mbappe'nin gelmek istediğini söylemesine rağmen yıldız oyuncuyu Fransa'nın Kasım ayındaki Uluslar Ligi maçları kadrosuna dahil etmedi.

          Deschamps, bu kez tercihin kendisine ait olduğunu, bunun tek seferlik bir karar olduğunu ve Mbappe'nin kadro dışı bırakıldığını söyledi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!
        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        Ev sahibi, kiracısına dehşeti yaşattı: "Öldürülmek istendim"
        Ev sahibi, kiracısına dehşeti yaşattı: "Öldürülmek istendim"
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Tam vahşet! Cinsel saldırıda bulunup işkence ettiler, ardından yaktılar
        Tam vahşet! Cinsel saldırıda bulunup işkence ettiler, ardından yaktılar
        Ufukta ayrılıklar var
        Ufukta ayrılıklar var
        Hem sağanak hem kar yağışı etkili olacak!
        Hem sağanak hem kar yağışı etkili olacak!
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        İsyan ettiler
        İsyan ettiler
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Liderlik son maça kaldı!
        Liderlik son maça kaldı!
        Palandöken'de tilkilerin kar eğlencesi görüntülendi
        Palandöken'de tilkilerin kar eğlencesi görüntülendi
        "Üçüncü penaltıcı kim?"
        "Üçüncü penaltıcı kim?"
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Habertürk Anasayfa