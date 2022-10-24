Ebrar Karakurt'un babası, daha önce de 'En İyi Oyuncu' unvanını kazanan kızının çocukken söylediği ''Baba ben bir gün dünyanın en iyi voleybolcusu olacağım'' sözlerini, yıllar sonra basınla paylaşmıştı. Ünlü isim şimdi ise İtalya'ya gelen annesiyle gönderilerini paylaştı.