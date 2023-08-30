İtalya'dan flaş Lucas Torreira iddiası!
Orta sahaya iki oyuncu birden arayan Galatasaray'la ilgili bir iddia da İtalya'dan geldi. Napoli'nin Lucas Torreira'yı transfer etmek için harekete geçebileceği haberleştirildi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.
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6 ve 8 numarada oynayabilen bir oyuncu transfer etmek isteyen sarı-kırmızılıların bazı yıldızlarına da talip olan kulüp sayısı da artıyor.
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Galatasaray'ın gözde oyuncularından olan Lucas Torreira ile ilgili bir iddia da İtalya'dan geldi.
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La Gazzetta delo Sport'un haberine göre Napoli; Sofian Amrabat transferinde mutlu sona ulaşamazsa rotasını Torreira'ya çevirecek.
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Fiorentina'nın 30 milyon Euro istediği Sofian Amrabat için Manchester United'ın masadan kalktığı belirtildi.
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Bu gelişmelerin ardından devreye giren Napoli'nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu aktarıldı.
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Napoli'nin, Fiorentina'nın bu teklifi kabul etmemesi halinde B planının ise Lucas Torrerira olduğu aktarıldı.
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Haberde, daha önce Sampdoria ve Fiorentina formaları da giyen Uruguaylı oyuncunun, İtalyan futbolunu iyi bildiği ve Napoli için iyi bir tercih olacağının altı çizildi.
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Geçen sezon 5 milyon Euro karşılığında Arsenal'dan Galatasaray'a transfer olan Lucas Toreira, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yaşadığı 2022-2023 sezonunda 31 maçta forma giydi.
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