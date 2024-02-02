İtalya'dan flaş iddia: Galatasaray'ın Serge Aurier transferi iptal oldu!
Galatasaray'ın Sacha Boey'in yerine transfer etmeyi düşündüğü Serge Aurier'de kriz çıktı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Fildişi Sahilli sağ bekin kulübü Nottingham Forest ile ödeme şartlarında anlaşma sağlayamadığı ve transferin şu an için iptal olduğu iddia edildi.
- 1
Galatasaray'da Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi sonrası sağ bek arayışları hız kazanırken, sarı-kırmızılı yönetim Fildişi Sahilli futbolcu Serge Aurier ile anlaşma sağlamıştı.
- 2
Galatasaraylı yöneticiler, 31 yaşındaki Aurier için İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile prensip anlaşmasına varırken, transferde son anda kriz çıktı.
- 3
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Nottingham Forest ile Galatasaray ödeme şartlarında anlaşma sağlayamadı ve bu nedenle transfer şu an için iptal oldu.
-
- 4
Nottingham Forest'ta bu sezon 13 maça çıkan Serge Aurier, 2 asist yaptı.
- 5
Tecrübeli sağ bek, şu anda ülkesi Fildişi Sahili için Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ediyor.