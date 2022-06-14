İtalya'daki helikopter kazasından önceki son fotoğraf!

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İtalya'da 4'ü Türk, 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasından önce çekilmiş son fotoğraf ortaya çıktı. Italy 24 News, "Trajik kazadan önce son gülüş" başlığıyla fotoğrafı paylaştı.

İtalyan pilot, 4 Türk ve ikisi Lübnanlı olmak üzere 7 kişinin bulunduğu helikopterin kazadan önceki son fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta kazada hayatını kaybeden Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar ve Lübnanlı iş insanlarının bulunduğu belirtildi.

Italy 24 News

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin dağlarında 9 Haziran'da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin Reggio Emilia Cumhuriyet Savcılığı, kusurlu felaket ve adam öldürme suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Savcı Marco Marano'nun soruşturmayı büyük gizlilik içinde yürüttüğü belirtildi.

Enkazın bulunduğu yerin zor bir alan olduğu ifade edilen haberde, İtalyan Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı'nın (ANSV) da incelemeler için A119 Koala tipi helikopterin kazasına ilişkin bölgeye teknik ekip gönderdiği kaydedildi.

Bu arada, Gazzetta di Modena'ya konuşan kazada ölen İtalyan pilot Corrado Levorin'in pilot arkadaşı Igor Caboni ise helikopterin yıldırım isabet etmesi sonucu düştüğünü öne sürdü.

HELİKOPTERİN KARA KUTUSU YOK İDDİASI

Kazada hayatını kaybeden Lübnanlı yolculardan birinin kazadan az önce çekip oğluna gönderdiği video, İtalyan basınında geniş şekilde yer bulurken, söz konusu görüntüde helikopterin fırtınalı havada yol aldığı görülüyor.

İtalyan today.it’de yer alan haberde soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, düşen helikopterin bu modellerinde kara kutunun olmadığı belirtildi.

OLAY

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. Helikopteri arama çalışmaları sürerken, helikopterde İtalya'ya fuara giden Eczacıbaşı Holding'in 4 çalışanı olduğunu açıklanmıştı.

11 Haziran sabahında bulunan helikopterin enkazından kurtulan olmamıştı.