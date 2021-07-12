Bu arada, Roma dışında ülkenin büyük kısmında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasına yol açabileceği gerekçesiyle dev ekranda maç organizasyonu yapılmadı. Ancak İtalyanlar, şampiyonluğun gelmesiyle bu başarıyı kutlamak için sokaklara döküldü.