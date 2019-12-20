HABERTURK.COM

İtalya'da polis, 1980'lerden bu yana Sicilya mafyasını hedef alan en büyük operasyonunu gerçekleştirdi.

Perşembe gecesi yaklaşık 2 bin 500 polisin katıldığı operasyonla Calabria bölgesinde faaliyet gösteren Ndrangheta mafya ailesine mensup 300'ün üzerinde kişi tutuklandı.

Gruba ait ev ve binalara yapılan baskınlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen belgeler arasında, gruba yeni giren üyelerin yemin törenine ilişkin ayrıntılar içeren bir kağıt da bulundu.

Tutuklananlar arasında eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin partisine mensup eski bir milletvekili, bir polis yarbayı ve Calabria Belediye Başkanları Derneği'nin yöneticisi de var.

Grup üyelerine yöneltilen suçlamalar arasında, cinayet, haraç toplama, para aklama ve organize suç üyeliği bulunmakta.