İtalya'da kuraklık alarmı: OHAL ilan edildi!

İtalya'da hükümet, kuraklıktan en çok etkilenen 5 bölgede olağanüstü hal (OHAL) kararı aldı.
Son 70 yılın en şiddetli kuraklık kriziyle karşı karşıya bulunan ülkede, Başbakan Mario Draghi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, bu durumdan en çok etkilenen kuzeydeki 5 bölgeye yönelik bir dizi karara imza attı.
Bakanlar Kurulu, Piyemonte, Lombardiya, Veneto, Emilia-Romagna ve Friuli Venezia Giulia bölgelerinde OHAL ilan ederken, krizi aşmak için yaklaşık 36,5 milyon avroluk kaynak ayırdı. Söz konusu kaynaktan en çok pay ise Emilia-Romagna (10,9 milyon avro) bölgesine verilecek.
İtalyan Ziraatçılar Derneğinin verilerinde, bu bölgelerdeki 270 bin kadar çiftliğin zor durumda olduğu belirtildi.
Yılbaşından bu yana yağış miktarının önceki yıllara nazaran yarı yarıya azalması ve son haftalardaki aşırı sıcaklar sebebiyle söz konusu bölgelerde bazı belediyeler içme suyu kullanımında ve tarımsal sulamada kısıtlayıcı önlemlere başvurmak zorunda kalmıştı.
OHAL ilan edilen bölgelerden geçen ülkenin en büyük ve en uzun ırmağı Po'nun su seviyesinin, kuraklık sebebiyle normalden yüzde 80 daha az olduğu kaydedilmişti.
Uzmanlar, ülke genelinde kuraklık krizinin tarımsal üretimin yüzde 30'unu tehdit ettiğini ve şu ana kadar tarım alanında 3 milyar avroya yakın zarara yol açtığını belirtiyor.
*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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