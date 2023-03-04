İtalya'da 30 yıldır aranan mafya lideri Messina Denaro, ablasının gizli notu sayesinde yakalanmış

İtalya’da 30 yıllık firarın ardından geçen Ocak ayında yakalanan Cosa Nostra lideri Matteo Messina Denaro'nun ablası dün gözaltına alındı.

Rosalia Messina Denaro’nun, kardeşinin kaçışına yardım ettiği ancak nihayetinde yakalanmasında da rol oynadığı açıklandı.

Dün Sicilya’da gözaltına alınan 67 yaşındaki Rosalia Messina Denaro’nun, kardeşinin iletişim ağını ve ‘’kasasını’’ yönettiğinden şüpheleniliyor.

Mafya liderinin ablasına yönelik gözaltı kararında, Matteo Messina Denaro’nun 30 yıllık firarının nasıl son bulduğuyla ilgili bilgiler de yer alıyor.

57 sayfalık yakalama emrindeki bilgilere göre Cosa Nostra’nın son büyük patronu kabul edilen Matteo Messina Denaro’nun kaçak hayatı, ablasının evinde bulunan bir not sayesinde son buldu.

Geçen Aralık ayında güvenlik güçleri abla Rosalia Messina Denaro’nun evine gizli bir operasyon düzenleyerek ses ve görüntü kayıt cihazları yerleştirdi.

Bir metal sandalyenin ayağındaki boşluğa cihaz yerleştirmek isteyen güvenlik görevlileri buraya gizlenmiş bir not buldu. Fotoğrafları çekildikten sonra kağıt aynı yere geri koyuldu.

İlk bakışta kopuk sözcükler, rakam ve sembollerle dolu gibi görünen not üzerinde yapılan incelemeler sonucunda kolon kanseri tedavisiyle ilgili verilere rastlandı.

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Messina Denaro ailesinin üyeleri arasında böyle bir kanser vakası olmaması nedeniyle şüpheler kaçak kardeş Matteo Messina Denaro üzerine yoğunlaştı.

Ulusal sağlık sistemi veri tabanında yapılan incelemeler sonucunda da Andrea Bonafede adına düzenlenmiş kimlikle kolon kanseri tedavisi gören kişinin kaçak mafya babası Matteo Messina Denaro olduğu belirlendi. Ve İtalya’nın en çok aranan mafya lideri Messina Denaro nihayet 16 Ocak sabahı Palermo’da tedavi için gittiği klinikte yakalandı.

Abla Rosalia Messina Denaro’nun gözaltı emrini imzalayan hakim, ‘’Son büyük katliamcının yakalanmasıyla sonuçlanan tarihi gelişme, Rosalia Messina Denaro’nun, zekice gizlemesine rağmen tedbirsizce bulundurduğu bir yazıdan kaynaklandı’’ dedi.

60 yaşındaki Matteo Messina Denaro, Sicilya mafyası Cosa Nostra'nın 1990'lardaki katliamlar döneminin son firari patronuydu. Messina Denaro’nun 30 yıllık firarının en azından son aylarında, doğduğu kasaba Castelvetrano’ya 8 km mesafedeki Campobello di Mazara’da yaşadığı ortaya çıkmıştı. Dün gözaltına alınan ablası Rosalia Messina Denaro da Castelvetrano’da yaşıyordu.

Rosalia Messina Denaro’nun eşi Filippo Guttaduro da halen mafya suçlarından hapiste; çiftin kızı Lorenza Guttaduro ise mafya lideri dayısının avukatlığını yapıyor.

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