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İ﻿talya'da 2 bin 300 yıllık keşif: Çok iyi durumda 24 bronz heykel gün yüzüne çıkarıldı

İtalya’da arkeologlar Toscana bölgesinde çok iyi korunmuş 24 bronz heykeli gün yüzüne çıkardı.

Giriş: 09.11.2022 - 07:42 | Güncelleme: ABONE OL
Toscana'da bulunan heykeller EPA
Toscana'da bulunan heykellerden biri

İtalya’da arkeologlar Toscana bölgesinde çok iyi korunmuş 24 bronz heykeli gün yüzüne çıkardı.

Heykellerin Roma dönemine ait olduğuna inanılıyor.

Keşif, San Casciano dei Bagni isimli bir dağ köyünde, banyo olarak kullanılan bir yapının kalıntılarında yapıldı.

2 bin 300 yıllık olduğu düşünülen heykeller Hygiei, Apollon gibi mitolojik tanrıları tasvir ediyor.

Heykellerin yanı sıra keşfin yapıldığı banyo kalıntısında 6 bin civarında, bronz, gümüş ve altın para da bulundu.

İtalya Kültür Bakanlığı, keşfin yapıldığı dönemde Toscana’nın büyük bir değişimden geçtiğini açıkladı.

Etrüsk yönetiminden Roma yönetimine bu dönemde geçildiği kaydedildi.

Bölgedeki kazı Siena bölgesindeki Yabancılar Üniversitesi’nden Jacopo Tabolli tarafından yürütüldü.

Toscana'da bulunan heykeller EPA
Toscana'da bulunan heykellerden biri

Tabolli, heykellerin termal suya bir ritüel olarak bırakıldığını söyledi ve “Suya bir şey bırakırsınız çünkü karşılığında size bir şey vereceğini umarsınız” dedi.

Gün yüzüne çıkarılan heykeller restorasyon için yakındaki bir laboratuvara götürülecek.

Sonra da San Casciano Müzesi’nde sergilenecek.

İtalya Devlet Müzesi Müdürü Massimo Osanna, bunun Riace Bronzlarından bu yana en önemli keşif olduğunu söyledi.

Riace Bronzları 1972 yılında keşfedildi. Bunlar kadim savaşçıları tasvir ediyordu.

Toscana'da bulunan heykellerEPA
Toscana'da bulunan heykellerEPA
Toscana'da bulunan heykeller EPA
Kazının yapıldığı alan

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