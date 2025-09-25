Habertürk
        İsviçreli bisikletlilerden Türkiye turu

        İsviçreli bisikletliler Türkiye turunu tamamladı

        İsviçreli Mimar Carol Gurtner ve sosyal hizmet uzmanı Leonie Roth bisikletle Türkiye'yi turladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 10:21 Güncelleme: 25.09.2025 - 10:21
        İsviçreli bisikletlilerden Türkiye turu
        Mimar Carol Gurtner (27) ve sosyal hizmet uzmanı Leonie Roth (28), İsviçre'den bisikletleriyle çıktıkları uzun yolculuğun Türkiye etabını tamamladı.

        Beş ay önce ülkelerinden pedal çevirmeye başlayan Gurtner ve Roth, Balkan ülkeleri, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye'yi geçerek Gürcistan'a gitti.

        Gezginler dönüş yolunda tekrar Türkiye'ye uğradı.

        Zaman zaman ulaşım araçları da kullanarak devam ettikleri gezilerinde Ankara, İzmir, Nevşehir'i ziyaret etme fırsatı yakalayan Gurtner ve Roth, Türkiye etabını tamamlamak için Edirne'ye geldi.

        Edirne’nin yöresel lezzetlerini tadan gezginler, Saraçlar Caddesi ve Selimiye Meydanı'nda pedal çevirdi, Mimar Sinan heykeli ile Selimiye Camisi önünde hatıra fotoğrafları çekti.

        Gurtner, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süredir planladıkları bisiklet turunu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Türkiye'de çok güzel vakit geçirdiklerini dile getiren Gurtner, "Dost canlısı insanlarla karşılaştık, farklı lezzetler tattık. Hava çok sıcak olmasına rağmen manzaralar ve tarihi yerler yolculuğumuzu unutulmaz kıldı. Selimiye Camisi'ni ziyaret etmek bizim için çok özel bir deneyimdi." dedi.

        Roth ise yolculuk boyunca unutulmaz anılar biriktirdiklerini ifade ederek, dönüş yolunda Edirne’den trenle Avusturya’ya, ardından da ülkelerine döneceklerini söyledi.

        Bisikletli gezginler, yolculukları sırasında kaydettikleri görüntüleri de basın mensuplarıyla paylaştı.

