Golden sonra yine denedik, şutlar çektik lakin bu kez de Shaqiri’ye adeta, 'Al da at' dercesine şut fırsatı ve açısı verdik. Shaqiri, en son bu kadar rahat şut atma şansını Liverpool yedeklerinin şut antrenmanında cansız kukalar, koniler karşısında bulmuştur! Devre arasında BBC yorumcusu Bennett, “Sadece Türkler'in değil hepimizin turnuvanın iyi anlamda sürprizi olmasını beklediğimiz Türkiye sevenlerine çok kötü bir sürpriz yaptı” mealinde tweet attı.