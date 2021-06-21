İBRAHİM YILDIZ: Teknik adamlarımızın daha donanımlı ve liyakat sahibi ekiplerle çalışmasının önemini bir kez daha anladık. Rastlantısal sonuçlar, toplama takım görüntüsü ülke futboluna yakışmadı. Futbolun en büyük vitrinlerinden biri olan Avrupa Şampiyonası’na bu şekilde veda etmeyi beklemiyorduk.
Her şeyin çok çabuk değişime uğradığı günümüzde eski alışkanlıklarımızdan kurtulma zamanı geldi de geçiyor. Her alanda olduğu gibi futbol da değişiyor. Ya bu değişime ayak uyduracağız ya da umut satmaya devam edeceğiz…
ALİ ECE: Biz bitti demeden bitti! Bu kez gerçekten maça iyi başladık ama hemen bittik! İlk 3 dakikada 3 şut çektik. Ancak hemen dönüşünde turnuva öncesi en güçlü yönümüz gözüken savunmamız yine mavi ekran verdi. Uğurcan’ın kapattığı köşeden ilk golü yemesi ayrı hayal kırıklığı.
Golden sonra yine denedik, şutlar çektik lakin bu kez de Shaqiri’ye adeta, 'Al da at' dercesine şut fırsatı ve açısı verdik. Shaqiri, en son bu kadar rahat şut atma şansını Liverpool yedeklerinin şut antrenmanında cansız kukalar, koniler karşısında bulmuştur! Devre arasında BBC yorumcusu Bennett, “Sadece Türkler'in değil hepimizin turnuvanın iyi anlamda sürprizi olmasını beklediğimiz Türkiye sevenlerine çok kötü bir sürpriz yaptı” mealinde tweet attı.
Norveç, Hollanda gibi ekipleri yenecek gücü gösteren oyuncularımıza da sormak gerek: Turnuva öncesi hazırlığı, antrenmanları, hazırlık maçı tercihleri bu kadar mı düşük kalitedeydi ki bu büyük hayal kırıklığı ortaya çıktı? Şenol Güneş hocaya da şunu sormak gerek: Dünya Kupası elemelerindeki iyi başlangıcı sürdürüp, finallere gitme hakkı kazanırsak, yine aynı hazırlık süreci hatalarını yapacak mıyız yoksa ders çıkartacak mıyız?
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