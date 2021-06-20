Euro 2020 için artık futbol dünyasında heyecan dorukta. 12 ülkede gerçekleştirilecek şampiyonada A Milli Futbol Takımımız, gruptaki 3. maçında İsviçre ile kozlarını paylaşacak. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Türkiye İsviçre maçıyla ilgili ayrıntılar...

TÜRKİYE İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 A Grubu 3. maçında A Milli Futbol Takımımız, 20 Haziran Pazar günü saat 19:00'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek. A Milliler'in kupa yolundaki 3. sınavı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz.

EURO 2020 A GRUBU VE FİKSTÜR

1-İtalya / 6p

2-Galler /4p

3-İsviçre /1p

4-TÜRKİYE /0p