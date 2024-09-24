"Lübnan'ı terk edin" çağrısı

İsviçre Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, "Lübnan'daki durum belirsiz ve tehlikeli. Bu ülkeye seyahat önerilmiyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu ülkede bulunan İsviçreli vatandaşlara "mümkünse" ülkeyi terk etmeleri yönünde tavsiyede bulunulurken, Beyrut'taki büyükelçiliğin sınırlı yardımlar için açık kalmaya devam ettiği kaydedildi.

İspanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'daki vatandaşlarına bu ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulundu.

İspanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarının ardından "seyahat tavsiyeleri" bölümünde Lübnan kısmında değişiklik yaptı.

"Vatandaşlarına her türlü şartta Lübnan'a seyahat etmemelerini" öneren İspanya hükümeti, burada bulunan vatandaşlarına da "mevcut durumda açık olan ticari ulaşım yollarıyla bu ülkeyi terk etmelerini" tavsiye etti.

İsrail'in saldırılarından en çok hedef alınan Lübnan'ın güney bölgelerinin "özellikle tehlikeli" olduğu vurgulanan açıklamada, "Bekaa Vadisi ve Litani Nehri'nin güneyine hiçbir seyahatte bulunulmaması" istendi.

Diğer yandan İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ise ülke basınına yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının "endişe verici ve dramatik" olduğunu belirtti.