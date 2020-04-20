20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere'nin Oxford Üniversitesinde de görev yapan İsviçre'nin Bern Üniversitesi'nden immünoloji profesörü Martin Bachmann, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) tarafından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
İsviçreli aşı şirketi Saiba ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için "aylar içinde" bir aşı geliştirilmesi için birlikte çalıştıklarını aktaran Bachmann, "İsviçre ve tüm dünya için bir çözüm sunmak istiyoruz. Başarılı olmak için gerçekçi bir şansımız olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
AŞI İÇİN EKİM AYINI İŞARET ETTİLER
Saiba Operasyon Direktörü ve biyokimyacı Gary Jennings de aşı denemesinde kullanılacak adaylar için çalışmaların bu ay sonunda tamamlanacağını belirterek "Seçilmiş 'bir' adayımızın olacağını düşünüyoruz." dedi.
Jennings, test sürecinde Zürih Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin de kendilerine yardımcı olacağını belirtti.
Her iki bilim insanı, geliştirecekleri aşının, "faz II ve III" aşamalarında ekim ayı itibarıyla tüm İsviçre halkının kullanımına hazır olacağını ümit ettiklerini vurguladı.
DSÖ'DEN TAM DESTEK
Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili soruyu cevapladı.
Ghebreyesus, aşı çalışmalarında sürecin hızla ilerlemesi ve aşının adil şekilde dağıtımı konularında çalıştıklarını dile getirdi.
DSÖ'nün aşı konusunda pek çok "ortakla" çalıştığını aktaran Ghebreyesus, gelecek birkaç gün içinde aşı konusundaki girişimlere ilişkin bilgi vereceklerini kaydetti.
DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da "Aşı hakkındaki bu gelişmeyi büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz ancak önemli olan bu aşıların üretimini artırmak ve geliştirmektir. Böylece dünya genelinde adil bir şekilde tahsis edilebilir ve mümkün olan en iyi yararı sağlayabilir." ifadelerini kullandı.
Ryan, İsviçreli bilim insanlarının dile getirdiği "aşının tutması" durumunda, bunun "dünyanın nesillerdir gördüğü en büyük sağlık, siyasal ve finansal başarılardan biri" olacağını vurguladı.
DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove da "Kovid-19'a yönelik mümkün olabildiğince hızlı ve güvenli bir aşı geliştirilmesine ilişkin tüm çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz. Bu çalışmadan da memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.
Kerkhove, Kovid-19'a karşı aşı geliştirmek isteyen pek çok girişimin ve rekabetin olduğunu, DSÖ'nün de bu konuda ortak çalışmalar yürüttüğünü sözlerine ekledi.
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