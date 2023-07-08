İsviçre Alpleri değil, Munzur'daki Merg Yaylası

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Terörden arındırılarak huzur ve güvenin tesis edildiği Erzincan ve Tunceli'nin ortasında bulunan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları, bugünlerde adeta saklı cennete döndü. Zirvesinde kar, yaylalarında açan rengarenk çiçekler ve şırıl şırıl akan derelerle dört mevsimin bir arada yaşandığı Munzur Dağları, doğa yürüyüşü yapan yerli turistleri, fotoğraf sanatçılarını, doğa tutkunlarını cezbediyor.

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Sosyal medya üzerinden Merg Yaylası ve Yeşil Gölü ilk kez keşfedenler, yaylanın çiçeklenme döneminde, karların arasından, derelerden yürüyerek yaklaşık gidiş dönüş 10 saati bulan bir parkurla doğanın keyfini çıkardılar.

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Kampçıların uğrak yerlerinden olmaya başlayan Merg Yaylası ve buzul göl olan Yeşil Göl, her geçen gün, doğaseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

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Ankara'da ikamet eden ve Merg Yaylasını sosyal medyadan görerek bölgeye gelen Ali Aksakal ve İsmail Ulker yaptıkları açıklamada, gördükleri manzaranın İsviçre Alpleri'nden farksız olduğunu belirterek, "Burası Erzincan bölgesinde, Munzur Dağları'nda bulunan Merg Yaylası. Biz burayı çok merak ediyorduk. Sosyal medyadan fotoğraflarını gördük. Keşfetmeye Ankara'dan geldik. Burası gerçekten görülmeye değer.

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Bölgeyi merak edenlerin mutlaka uğraması gerekiyor. Her şey çok doğal. Çiçekler rengarenk. Yeşilliği, dağı, suyu her şeyi mis gibi, tertemiz. Burası İsviçre Alpleri'nden farksız. Doğaya zarar vermeden sadece ayak izimizi bırakarak, orta seviye bir yürüyüşün ardından bölgeye ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandılar.

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