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        Haberler Bilgi Yaşam İsveçlilerin lagom felsefesi: Ne az, ne çok, tam kararında!

        İsveçlilerin lagom felsefesi: Ne az, ne çok, tam kararında!

        Ne çok, ne az… Tam da olması gerektiği kadar! İsveç kültürünün merkezinde yer alan "lagom" felsefesi, hayatı dengeyle yaşamanın anahtarı olarak görülüyor. Minimalizmin ötesine geçen bu yaklaşım, fazlalıklardan kurtulmakla kalmıyor; ihtiyaç kadarına razı olmanın iç huzurunu da sunuyor. Günümüzde sadeleşmeye çalışan birçok insan için lagom, sürdürülebilir mutluluğun formülü olabilir. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 09:30 Güncelleme: 08.05.2025 - 09:30
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        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
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        Tüketim çağında daha azla yetinmek değil, yeterince ile mutlu olabilmek mümkün mü? İsveçlilere göre evet! “Lagom” felsefesi, hayatın her alanında denge kurmayı, sadelikle uyumu benimsemeyi ve huzuru fazlalıkların değil, kararında olanın içinde aramayı öğretiyor. Bu kadim yaşam felsefesi, modern dünyanın karmaşasında sadeleşmek isteyenler için bir yol haritası sunuyor!

        LAGOM NEDİR? KÖKENİ VE ANLAMI

        İsveççe “lagom”, tam olarak “ne az, ne çok, tam kararında” anlamına gelir. Kelime kökeni, Viking zamanlarına kadar uzanır. Eski geleneklere göre, bir içki boynuzunu herkesin eşit miktarda içmesi gerektiğine dair “laget om” ifadesi zamanla “lagom”a dönüşmüştür. Bu anlayış, zamanla İsveç toplumunun tüm katmanlarına nüfuz etmiş ve bir yaşam biçimine dönüşmüştür.

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        MİNİMALİZMDEN FARKI NE?

        Lagom felsefesi sıklıkla minimalizmle karıştırılır. Oysa bu iki yaklaşım arasında ince ama önemli bir fark vardır. Minimalizm “az olan daha çoktur” anlayışıyla yola çıkar, genellikle sadeleşme odaklıdır. Lagom ise “yeteri kadar” yaklaşımıyla, ihtiyaç fazlasını değil, eksikliği de önermez. Bir anlamda lagom, minimalizm kadar sert keskinlikler barındırmaz; daha esnek, daha ılımlıdır.

        LAGOM’UN HAYATA KATKILARI

        Lagom, sadece tüketim alışkanlıklarını değil, ruh halimizi de dönüştüren bir yaşam biçimidir. İşte bu felsefenin bireye sağladığı bazı katkılar:

        Stresin Azalması: Fazlalıklar, karar verme yorgunluğu yaratır. Lagom, seçenekleri sadeleştirerek zihinsel yorgunluğu azaltır.

        Zihinsel Netlik: Düzenli ve dengeli yaşam alanları, zihinsel huzuru artırır.

        Sürdürülebilirlik: Tüketim alışkanlıklarında lagom uygulandığında çevreye olan etkiler azalır.

        İlişkilerde Denge: Lagom, bireyler arasında da ölçülü bir yaklaşımı teşvik eder; fazla fedakârlık da aşırı bencillik de barındırmaz.

        LAGOM EVDE: YAŞAM ALANLARINDA DENGE

        İskandinav iç mimarisinin temelini oluşturan lagom, sade ama işlevsel bir yaşam alanı yaratmayı hedefler. Aşırı dekoratif objelerden uzak, doğa tonlarında, ferah ve çok amaçlı eşyalarla döşenmiş bir ev, lagom yaşam tarzının bir yansımasıdır.

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        BESLENMEDE LAGOM

        Lagom, sofralarda da kendini gösterir. Aşırıya kaçmadan, yeterli ve dengeli beslenmek; sadece vücut sağlığı için değil, aynı zamanda israfı önlemek için de önemlidir. İsveç mutfağında porsiyonlar küçüktür, sunum sadedir, öğünler ölçülüdür.

        MODADA VE TÜKETİMDE LAGOM

        Lagom felsefesi, kıyafet seçimlerinden alışveriş alışkanlıklarına kadar birçok alanda kendini gösterir. İhtiyacın olan kadar giyinmek, trend yerine zamansız parçalar tercih etmek, fazla tüketmektense özenli kullanmak lagom’un temel taşlarındandır.

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