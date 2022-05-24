İsveç ve Finlandiya NATO Zirvesi'ne katılacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsveç ve Finlandiya'nın önümüzdeki ay Madrid'de gerçekleşecek NATO Zirvesi'ne katılacağını söyledi.

Sanchez, Davos'ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasını desteklediklerini söyleyen Sanchez, iki ülkenin önümüzdeki ay İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleşecek NATO Zirvesi'ne katılacaklarını belirtti.

NATO liderleri, 28-30 Haziran tarihleri arasında Madrid'de bir araya gelecek.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olmak için başvuruda bulunmuştu.