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İsveç ve Finlandiya NATO'ya ayrı ayrı üye olur mu? Finlandiya Dışişleri Bakanı'ndan açıklama

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya ayrı ayrı üye olması durumunu değerlendiren Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, "İsveç ile aynı zamanda NATO'ya katılma yönündeki güçlü isteğimiz devam etmektedir" dedi

Giriş: 30.01.2023 - 15:32 | Güncelleme: ABONE OL
İsveç ve Finlandiya NATO'ya ayrı ayrı üye olur mu? Finlandiya Dışişleri Bakanı'ndan açıklama
İsveç ve Finlandiya NATO'ya ayrı ayrı üye olur mu?
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Reuters

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "İsveç ile aynı zamanda NATO'ya katılma yönündeki güçlü isteğimiz devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya ayrı ayrı üye olması konusuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Finlandiya'nın İsveç ile aynı zamanda NATO'ya katılmayı planladığını belirten Haavisto, "İsveç ve Finlandiya'nın en geç 11-12 Temmuz'da Litvanya'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'nde üye olarak kabul edilmesini umuyorum" dedi.

Haavisto, "İsveç ile aynı zamanda NATO'ya katılma yönündeki güçlü isteğimiz devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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