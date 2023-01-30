İsveç ve Finlandiya NATO'ya ayrı ayrı üye olur mu?

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "İsveç ile aynı zamanda NATO'ya katılma yönündeki güçlü isteğimiz devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya ayrı ayrı üye olması konusuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Finlandiya'nın İsveç ile aynı zamanda NATO'ya katılmayı planladığını belirten Haavisto, "İsveç ve Finlandiya'nın en geç 11-12 Temmuz'da Litvanya'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'nde üye olarak kabul edilmesini umuyorum" dedi.

Haavisto, "İsveç ile aynı zamanda NATO'ya katılma yönündeki güçlü isteğimiz devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

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