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Haberler Dünya İsveç'ten kritik NATO açıklaması: Geçici olarak durduruldu

İsveç Dışişleri Bakanı Billström: NATO süreci geçici olarak durakladı

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, NATO sürecinin 'geçici olarak durakladığını' söyledi.

Giriş: 28.01.2023 - 18:23 | Güncelleme: ABONE OL
İsveç'ten kritik NATO açıklaması: Geçici olarak durduruldu
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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Kuran-ı Kerim'i yakma eylemleri ve diğer tepki çeken gösterilerin ardından Türkiye'de yaşanan öfke nedeniyle NATO sürecinin geçici olarak 'durakladığını' söyledi.

Expressen'in özel haberine göre Billström, buna rağmen İsveç hükümetinin, bu yaz NATO'ya katılabilecekleri konusunda umutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve ekibi 25 Müslüman ülkenin büyükelçileri ve Stockholm'deki diplomatik temsilcilerle bir araya gelirken son birkaç haftadır yaşanan olaylar nedeniyle sürece geçici ara verildiğini doğruladı ancak hükümet olarak süreçte ilerleyebilmek adına enerji ve zaman harcandığını belirtti.

Billström, İsveç hükümetinin, bu yıl Temmuz ayında Vilnius'ta yapılacak zirvede İsveç'in tam üyeliğinin gerçekleşmesini umduklarını belirtti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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