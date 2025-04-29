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        Haberler Dünya İsveç'te saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İsveç'te saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

        İsveç'te bir kuaför salonunda düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 20:56 Güncelleme: 29.04.2025 - 20:56
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        İsveç'te saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti
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        İsveç'te bir kuaför salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

        İsveç'in Uppsala kentinde bir kuaför salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Polis, saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, olay yerine güvenlik çemberine aldı. Saldırının nedeni ve saldırganın akıbeti henüz bilinmiyor.

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