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İsveç'te İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat yakmayı planlayan kişinin eylemi engellendi

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat yakmayı planlayan kişinin eyleminin engellendiğini açıkladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Tevrat yakılması girişimini şiddetle kınadığını belirterek, "Aynı İsveç makamlarının Kuran-ı Kerim yakılmasına “ifade hürriyeti” diye izin vermesinin ikiyüzlülük olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır." dedi

Giriş: 27.01.2023 - 14:45 | Güncelleme: ABONE OL
İsveç'te İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat yakmayı planlayan kişinin eylemi engellendi
İsveç'te Tevrat yakma eylemi engellendi
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İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Havat, İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail Büyükelçiliği önünde yapılması planlanan Tevrat yakma eylemenin engellendiğini açıkladı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail karşıtı gösteri düzenlemek isteyen bir kişi, polisten protesto düzenlemek için izin aldı. Tevrat yakmayı planlayan protestocu, İsrail hükümetinin İsveçli yetkililerle iletişime geçmesinin ardından engellendi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lior Havat, JewishPress.com'a "Gösteriyi düzenleyen kişi polisten izin başvurusunu geri çekti" dedi.

Dün erken saatlerde ortaya çıkan habere göre, İsveç'te yaşayan İsrail karşıtı bir kişi, Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlemeyi planladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı ve İsveç'teki İsrail Büyükelçiliği, şok edici ve aşağılayıcı olayın yaşanmaması için derhal ve kararlı bir şekilde harekete geçti." denildi.

Açıklamada, "Eylemlerimiz sonucunda bu aşamadaki olay engellenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

ÇELİK: ŞİDDETLE KINIYORUZ

AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tevrat yakılması girişimini şiddetle kınıyoruz." dedi.

Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İsveç makamlarının, İsrail’in Stockholm büyükelçiliği önünde Tevrat yakılması eylemini engellemesi çok doğru ve isabetli bir karardır. Tevrat yakılması girişimini şiddetle kınıyoruz.

Aynı İsveç makamlarının Kuran-ı Kerim yakılmasına “ifade hürriyeti” diye izin vermesinin ikiyüzlülük olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır. Anti-semitizm ve İslam düşmanlığı insanlık suçlarıdır. İsveç makamlarını yaptıkları ayrımcılık sebebiyle bir kere daha kınıyoruz."

*Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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