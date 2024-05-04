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        Haberler Dünya İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı

        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı

        Türkiye'de terör örgütü PKK üyeliğinden aranan Senanik Öner'in kaçtığı İsveç'te, atlara cinsel istismar ve polise bıçaklı saldırı suçlarından tutuklandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 06:42 Güncelleme: 04.05.2024 - 06:42
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        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
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        İsveç basınına göre terör örgütünün bu ülkedeki yapılanmasında da görev alan Öner, Helsingborg kenti yakınlarındaki bir ahırda atlara cinsel istismarda bulunurken çevredekiler tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldıran Öner, tutuklandı.

        Helsingborg Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Öner'in atlara cinsel istismarda bulunmasının, 24 Şubat'ta ahır sahibinin güvenlik kameralarından şüpheli birini fark etmesi üzerine ortaya çıktığı belirtildi. Ahırdaki güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde, Öner'in bağladığı bir ata cinsel istismarda bulunduğunun anlaşıldığı aktarılan iddianamede, atların sahibinin ahıra geldiği sırada Öner'in kaçtığı ifade edildi.

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        AA'nın haberine göre; iddianamede, ertesi gün bir poşet havuçla tekrar ahıra girmek isteyen Öner'in, bir kadın çalışan tarafından fark edilince kaçtığı fakat ısrarını sürdürerek 28 Şubat'ta havuç, eldiven, bağ ve sandalye gibi malzemelerle "daha hazırlıklı şekilde" geri geldiği aktarıldı. Bu kez de çevredekiler tarafından fark edilen Öner'in ihbar edilince polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandığı kaydedildi.

        İddianamede, teslim olmasını isteyen polislere bıçakla saldıran Öner'in kısa süren arbedenin ardından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığı belirtildi.

        Tutuklanan ve savcılık tarafından ata cinsel istismar ve polise bıçaklı saldırıyla suçlanan Öner'in sığınma başvurusunda bulunduğu İsveç'ten, 10 yıl ülkeye geri girememesi şartıyla sınır dışı edilmesi de isteniyor. İsveç basınına göre Öner, hakkındaki mevcut suçlamalardan 30 yıl hapis cezası alabilir.

        Öte yandan Türkiye tarafından terör örgütü PKK üyeliğinden aranan Senanik Öner'in BDP'den Mardin'in Kızıltepe ilçesinde belediye başkan yardımcısıyken gözaltına alındığı ve örgüt yöneticiliğinden yargılandığı davada aldığı cezanın onaylanması aşamasında yurt dışına kaçtığı belirtiliyor.

        *Haberde İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Son dakika haberler
        #isveç
        #türkiye
        #Terör örgütü PKK
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