Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İsveç mafyası İstanbul'da kapıştı! - Güncel haberler

        İsveç mafyası İstanbul'da kapıştı!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Sarıyer'de geçtiğimiz hafta yaşanan çatışmada bir kişi ölmüş, bir kişi yaralanmıştı. Çatışma nedeninin İsveç mafyasının uyuşturucu hesaplaşması olduğu ortaya çıkmıştı. O anların görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 01:32 Güncelleme: 29.03.2024 - 01:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsveç mafyası İstanbul'da kapıştı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Sarıyer'de geçtiğimiz hafta yaşanan çatışmada bir kişi ölmüş, bir kişi yaralanmıştı.

        Çatışma nedeninin İsveç mafyasının uyuşturucu hesaplaşması olduğu ortaya çıkmıştı.

        O anların görüntüleri ortaya çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dehşet! 3 çocuğunun annesini öldürdü!
        Dehşet! 3 çocuğunun annesini öldürdü!
        50 kez bahis oynamakla suçlanıyor!
        50 kez bahis oynamakla suçlanıyor!
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Emekliye promosyonda flaş gelişme
        Emekliye promosyonda flaş gelişme
        YSK'dan "iftar" kararı
        YSK'dan "iftar" kararı
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Jülide Kural: Kadir İnanır'ın sağlık durumu şu anda son derece iyi
        Jülide Kural: Kadir İnanır'ın sağlık durumu şu anda son derece iyi
        Nisan ayında doğalgaza zam yok
        Nisan ayında doğalgaza zam yok
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Banu Parlak adli kontrolle serbest
        Banu Parlak adli kontrolle serbest
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Almanya'da gece uçakla mektup taşımaya son
        Almanya'da gece uçakla mektup taşımaya son
        Cenazede talihsiz olay
        Cenazede talihsiz olay
        YKS'siz yurt dışı hayal oldu
        YKS'siz yurt dışı hayal oldu
        "İyi haberlerin bizi sevindirdi"
        "İyi haberlerin bizi sevindirdi"
        Seyahat ya Resulallah
        Seyahat ya Resulallah
        Beckham'ların ultra lüks tatili
        Beckham'ların ultra lüks tatili
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Habertürk Anasayfa