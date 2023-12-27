İsveç'in NATO üyeliği süreci: Türkiye neden karşı çıktı, nasıl kabul edildi?
İsveç'in NATO üyeliği süreci tamamlandı. 2022'nin Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından İsveç'in NATO üyeliği süreci başladı. Türkiye'nin karşıt tutumu sebebiyle yaklaşık 1,5 sene devam eden görüşmeler 26 Aralık itibarıyla nihayete erdi. İşte, İsveç'in NATO tarihçesi...
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Uzun zamandır askeri tarafsızlığını koruyan İsveç ve Finlandiya Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle kendisini güvensiz hissederek NATO'ya başvuru sürecini başlattı. Türkiye'nin İsveç'in terör örgütlerine karşı tutumu sebebiyle karşı çıkmasıyla toplantılar başladı. İşte, İsveç'in NATO üyeliği süreci
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İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ SÜRECİ
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 15 Mayıs 2022'deki parti toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bunun İsveç'in güvenliği için en iyi karar olduğunu belirtti.
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, partisinin aldığı kararı "tarihi karar" olarak nitelendirdi.
Linde, "Bugün, İsveç Sosyal Demokrat Partisi, NATO savunma ittifakına üyelik başvurusuna 'evet' diyerek, tarihi bir karar aldı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bir bütün olarak İsveç ve Avrupa'nın güvenlik durumunu kötüleştirdi." değerlendirmesinde bulundu.
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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin NATO'ya üyelik başvuru belgesini 17 Mayıs 2022'de imzaladı. 18 Mayıs 2022 tarihinde de Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üye olabilmek için resmi başvuru mektuplarını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim etti. Resmi başvurunun yapılmasıyla yaklaşık 1,5 sene sürecek süreç başladı.
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TÜRKİYE, İSVEÇ'İN NATO'YA KATILMASINA KARŞI ÇIKTI
İsveç'in NATO'ya katılmak için başvuruda bulunacaklarını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda olumlu düşüncede olmadıkları açıkladı. 16 Mayıs 2022'de konuşan Erdoğan; "Her iki ülkeyle ilgili de gerçi bu aralar Dışişleri Bakanları arasında bazı görüşmeler yapıldı. Çok açık, net, samimi bir şeyi benim söylemem lazım. Her iki ülkenin de, (Finlandiya ve İsveç) terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil. Kaldı ki bu süreç içerisinde bu terör örgütlerine karşı kalkıp, 'Biz karşıyız' deseler bile ki, tam aksine teslim etmeleri gereken bazı teröristlerle ilgili teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. Velev ki teslim edeceklerini dahi söyleseler biz şuna inanırız; bir delikten iki kez Müslüman sokulmaz. Daha önce biliyorsunuz Yunanistan NATO'dan çıkmıştı, o dönemin yönetimi tekrar Yunanistan'ın NATO'ya girmesini sağladı.
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Şimdi ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum; peki NATO'nun en önde gelen ülkeleri Yunanistan'a her türlü desteği veriyor mu? Veriyor. Yunanistan'da üsler kuruyorlar mı? Kuruyorlar. Biz bunlara nasıl inanacağız? İsveç terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi. Parlamentolarında teröristleri getirip, orada bunları konuşturtuyorlar, özel davetler çıkartıyorlar. Hatta ve hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Biz bunların neyine güveneceğiz. Ha pazartesi Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler. Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların, bu süreç içerisinde NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz. Çünkü o zaman NATO güvenlik olmaktan çıkar. Buna evet demek mümkün değil. Biz sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız. Kusura bakmasınlar." dedi.
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TOPLAMDA 5 TOPLANTI YAPILDI
Türkiye'nin karşı tutumları sonrasında İsveç, görüşmeye hazır olduklarını ve sorunları çözmek istediklerini dile getirdi. NATO Madrid Zirvesi öncesinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından 28 Haziran 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "Üçlü Muhtıra" imzalandı.
Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan "Daimi Ortak Mekanizması" kapsamında toplamda beş toplantı gerçekleştirildi.
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'TARİHİ GÜN' 11 TEMMUZ 2023
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Litvanya’nın başkenti Vilnius'a gitti. Toplantının ardından Türkye'nin İsveç'in NATO üyeliğine destek vermeyi kabul ettiği açıklandı.
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TÜRKİYE, İSVEÇ'İN NATO'YA KATILMASINI ONAYLADI
İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edildi. 26 Aralık 2023'te ise Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.