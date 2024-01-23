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        Haberler Dünya İsveç'in NATO üyeliği için kritik gün

        İsveç'in NATO üyeliği için karar günü

        Katılım Protokolü Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM Genel Kurulu'nda bugün oylanacağı bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 09:17 Güncelleme: 23.01.2024 - 09:17
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        İsveç'in NATO üyeliği için kritik gün
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        Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirilmişti.

        İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin protokol, Dışişleri Komisyonu'nda 16 Kasım'da gündeme gelmişti. Toplantıda karar çıkmazken, komisyondaki görüşmelerin belirlenecek yeni bir tarihte devam edeceği belirtilmişti.

        Katılım Protokolü Meclis Dışişleri Komisyonu'nda 26 Aralık'ta kabul edilmişti.

        NATO'ya katılım başvurusu yapan İsveç'in NATO'ya kabulü bugün TBMM'de oylanacak. Protokolün kabulü için oylamaya katılan milletvekillerinin salt çoğunluğu yeterli olacak.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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        #Nato
        #isveç
        #dünya
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