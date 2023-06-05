AA

Kristersson, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Madrid'deki Başbakanlık Konutu Moncloa'da ikili görüşme yaptıktan sonra düzenlenen ortak basın toplantısına katıldı.

Kristersson, AA muhabirinin yönelttiği "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in Türkiye'ye karşı yükümlülüklerinin hepsini yerine getirdiğini ifade etti. Siz şu anda Türkiye'ye ve Türk halkına, terör örgütü PKK'nın bundan sonra ülkenizde terörist propaganda eylemi yapmasına izin vermeyeceğine dair bir garanti verebilir misiniz?" şeklinde sorusuna şu yanıtı verdi:

"NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bu sabah telefonda konuştum ve kendisine görüşlerine tamamen katıldığımı ilettim. İsveç, Türkiye ile yaptığı mutabakatın tüm şartlarını yerine getirmiştir. Yapması gerekenleri yapmıştır. Çok saygılı olduk. NATO'ya katılımla ilgili bundan sonra tek karar alması gereken Türkiye'dir, biz değiliz. Biz, Türkiye'nin terörizmden yaşadığı sorunları, İsveç toprakları dışında da karşı karşıya olduğu terörist saldırıları tamamen tanıyoruz. Diğer yandan tabii ki hiçbir hükümet, ülkesinde terörist saldırı bir daha olmayacak diye garanti veremez. Ama bu tip saldırılarda bulunanları cezalandırmak için yasal değişikleri yapıyoruz."

Diğer yandan İspanya Başbakanı Sanchez de ülkesinin İsveç'in NATO'ya katılım sürecine verdiği desteği yineleyerek, "İsveç'in katılımının NATO'nun daha güçlü ve olası saldırılara karşı daha hazırlıklı olmasına yardımcı olacağını" ifade etti.

Sanchez ve Kristersson'un görüşmesinde Ukrayna-Rusya Savaşı, 2023'ün sonunda kabul edilmesi beklenen AB Göç ve Sığınma Paktı üzerindeki çalışmalar, AB'deki yeniden endüstrileşme ve yeşil enerji projeleri, yapay zeka gibi konuların da ele alındığı bildirildi.

Sanchez, özellikle savaşın etkisiyle gelecek dönemin "çok daha karmaşık ve zor geçeceğini" vurguladı.

İspanya Başbakanı ayrıca, NATO Genel Sekreterliğine aday olacağı yönündeki iddiaları "net bir dille yalanladığını" söyledi.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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